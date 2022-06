Tot a punt per a la sisena edició del duatló de Fortià, que tindrà lloc aquest dissabte 25 de juny. La prova que combina atletisme i ciclisme comptarà aquest any amb modalitat de gravel, una variant del ciclisme de muntanya que permet pedalar a gran velocitat per circuits de muntanya. L’organització ha decidit ampliar el circuit en aquesta nova edició per no perjudicar els participants que corrin amb altres modalitats. Després de l’obligada suspensió de la prova el 2020, l’any passat es va poder organitzar la prova tot i les restriccions i limitacions que suposava la Covid. Aquesta nova edició es preveu que sigui un nou èxit i des de l’organització s’ultimen els detalls perquè tot surti a la perfecció.

L’any passat, l’equip Els Malavinguts format per Josep Pagès Puigdevall i Marc Prat Ubach van ser els campions amb un temps rècord d’1 hora, 45 minuts i 41 segons. El segon lloc va ser per l’equip ZipiZape, format per Jordi Gamito i Sergi Galvez; amb un temps d’1 hora, 56 minuts i 43 segons. En tercer lloc, en la classificació per equips va ser per a Tècnics Empordà SC, l’equip integrat per Jordi Daniel Muntada i Adrià Daniel Caritg va fer un temps de 2 hores, 8 minuts i 14 segons.

Josep Rodríguez Gallardo va ser el campió en la categoria individual arribant tan sols 10 minuts i 38 segons més tard que els campions per equips. Des de l’organització es fa una aposta clara per la modalitat del duatló. «A la província de Girona no hi ha gaires proves d’aquesta modalitat, les primeres edicions van ser un èxit i a la gent li agrada molt, nosaltres la volem potenciar» ens comentava Toni Segura. Les inscripcions encara estan obertes i es preveu comptar vora el centenar de participants.