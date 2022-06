«Els petits són els que fan que el bàsquet de l’Escala tiri endavant»

Aquesta serà la seva setena temporada a la banqueta del sènior femení de l'Escala. Fins al moment, ha compaginat la seva etapa com a jugador i segon entrenador amb Susi Martí. La temporada que ve canviaran els papers i en Pau Esponellà assumirà la direcció del primer equip femení.

Aquesta temporada, el club ha comptat amb 10 equips, el sènior masculí i el sènior femení, més un sub25 masculí i 7 equips de base. Al Club Bàsquet l’Escala creuen en la feina ben feta i a créixer a poc a poc, conscients que no es poden fer les coses més de pressa del que cal. Els primers equips del club han fet una gran campanya. El sènior masculí ha ascendit a 2a Catalana i el sènior femení va fer les fases d’ascens per pujar a 1a catalana quedant-se sense el premi a les últimes jornades de la segona fase.

Com ha estat la tornada després de la pandèmia?

Ens vam espantar perquè ens van plegar alguns jugadors i jugadores de la base, però el club ho ha resistit, de fet, aquest ha estat l’any que hem tingut més mainada a l’escoleta amb un grup de 30 nens i nenes. Això suposa que la temporada vinent tindrem dos o tres preminis més. Més enllà de l’èxit d’aquest any amb els dos equips sèniors, al club estem molt orgullosos d’això mateix, els petits són els que fan que el club tiri endavant.

Quina valoració en feu de la temporada?

Ha estat molt positiva sobretot amb els dos equips sèniors, tant el masculí com el femení. De cara a la temporada vinent, tindrem 4 equips de grans, comptarem amb els dos sèniors –el masculí i el femení– que competiran a segona catalana, i dos equips per sota, un sub25 femení i un altre equip masculí que encara hem de decidir a quina categoria jugarà, si a 3a Territorial o a sub25.

Això és molt meritori per ser un poble de poc més de 10.000 habitants

Per ser un poble com l’Escala, el volum de gent que mou el bàsquet és considerable. Des del club, intentem fer les coses el millor possible. Val a dir que també arrosseguem gent dels pobles del voltant com l’Armentera i Viladamat, però tenir tants equips de base ens fa sentir orgullosos.

Quina és la clau per tenir aquest ambient al club?

Sempre mirem de fer les coses tan bé com podem. Si tens gent implicada és molt més fàcil. Amb els anys hem format un equip d’entrenadors amb gent de la casa i crec que això que és la clau, tenim gent que fa molts anys que és aquí, i també molts dels jugadors i jugadores del club entrenen algun equip formatiu. Quan una jugadora entrena un equip de petits i hi ha bon ambient, s’aconsegueix fer club, les jugadores de base venen a veure els partits de les seves entrenadores i això fa que tinguem la grada plena cada dissabte. L’ambient que es va viure al partit decisiu pel campionat de 3a Catalana que va suposar l’ascens del sènior masculí a 2a va ser brutal, a més a més, les dues aficions, tant la nostra com la de la Vall d’en Bas, van ser molt respectuoses, es va viure un ambient molt sa.

Aquest any heu jugat les fases d’ascens amb el sènior femení. Quines són les expectatives de la temporada que ve?

A l’inici partim amb el mateix objectiu de sempre, mantenir la categoria. Considerem que jugar a Segona Catalana per nosaltres és tot un èxit. Ho volem competir tot, evidentment no ens conformarem en només amb això. Primer volem salvar-nos i competir i, si tenim una recompensa com aquest any, ho lluitarem fins al final.

I amb el masculí? Veniu de guanyar gairebé tots els partits a tercera, quin objectiu us marqueu?

Aquest any ha estat molt bo, hem guanyat tots els partits excepte el derbi amb el Castelló d’Empúries. No sabem quin nivell hi haurà la temporada vinent a 2a, però segur que serà alt. Partim de la mateixa idea que amb el femení, primer volem salvar la categoria, competir tots els partits i lluitar per quedar el més amunt possible de la classificació. Crec que tenim equip per fer-ho.

Compteu amb alguna incorporació de cara a l’any vinent?

Estem treballant per acabar de tancar algun fitxatge. La idea és incorporar un parell o tres de jugadors. De moment el bloc principal de l’equip continua i la idea és continuar comptant amb els jugadors joves que han arribat aquest any. El sub25 ha fet una molt bona campanya i hi ha jugadors que han jugat sovint amb nosaltres, com l’Enric Espinosa, en Roger Botargues i en Genís Danes.