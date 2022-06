L’Ajuntament de Figueres engega la maquinària per tirar endavant la inversió de 830.000 euros per afrontar la reforma de l‘estadi Albert Gurt des de fa anys amb equipaments molt deteriorats. En Junta de Govern Local s’espera aprovar avui el projecte de reforma del tartan, la pista dels corredors, i en segon lloc, la construcció de la tanca de l’estadi. La inversió forma part del pla de xoc en equipaments esportius de la ciutat.

Per una banda, s’espera aprovar el projecte de millora del tancament redactat pels serveis tècnics municipals i amb un pressupost d'execució de 229.478,38€.

Per l’altra la renovació del paviment esportiu sintètic de les pistes d’atletisme i part de reconversió a gespa artificial del camp de futbol de l’estadi municipal Albert Gurt de Figueres amb un pressupost de 598.368,96€.

L’aprovació inicia els tràmits per poder portar a terme les obres. Després de l’aprovació inicial s’exposarà al públic per un termini de trenta dies.

L’estadi Albert Gurt és un dels equipaments esportius que més necessita una renovació. Des de fa anys, tant el club com els grups de l’oposició i el propi govern han constatat la necessitat de millorar unes instal·lacions que acumulen molts anys de falta de manteniment.

El tartan té deficiències importants que dificulten la pràctica de l’esport i la falta d’un tancament adequat també ha comportat problemes.

L’any passat es va posar sobre la taula la preocupació per l’accés a l’interior de grups de persones i fins i tot es va difondre un vídeo captat per usuaris on apareixien unes quaranta persones.

Ara les dues obres que es portaran a terme han de permetre deixar l’estadi en condicions i amb seguretat.

S’hi han portat a terme algunes millores, però les dues inversions que ara s’afronten són les més importants i s’inclouen dins el pla de xoc que va decidir tirar endavant el govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem).

Pla de xoc en equipaments

L’Ajuntament va anunciar que a l’espera que es disposi del tercer pavelló, s’esperava millorar els actuals equipaments perquè els clubs puguin practicar els esports en condicions.

L’Ajuntament va decidir utilitzar la partida que es reservava per al pavelló, de 3,5 milions, per tirar endavant el pla de xoc en equipaments esportius pels anys 2021, 2022 i 2023 i que això servís per donar resposta a les necessitats dels clubs.

Malgrat l’ús d’aquesta partida no es renuncia a la construcció del tercer pavelló que es considera necessari per a la ciutat. La majoria d’inversions està previst que es portin a terme abans de finalitzar aquest any.