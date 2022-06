Després de més de 15 anys entrenant a totes les categories del futbol base i amb experiència clubs de referència com l’UE Olot, el Figueres i el Peralada, Joan Sánchez entrenarà la propera temporada a l’Hospitalet. Un dels clubs emblemàtics de Catalunya amb molta història.

La decisió de marxar cap a l’Hospitalet és premeditada? Feia temps que buscava un canvi d’aires?

Doncs no, la veritat és que jo arribo el maig passat a Peralada per portar la coordinació del futbol base amb un projecte ambiciós. Amb l’arribada de l’Héctor a la banqueta, amb qui ja ens coneixíem –etapa a Sant Jaume– ha sorgit aquesta opció i al final he pres la decisió.

Amb aquest nou projecte busca un nou repte esportiu personal?

A mi personalment el que m’agrada més del futbol és entrenar. A Peralada hi he estat molt a gust, estic molt agraït al club i li dec molt. Estant a la coordinació m’han deixat treballar i és un club amb unes condicions idònies per poder créixer. Però el que em mou més ara és entrenar, viure-ho des del punt més professional possible, per això he estat treballant tots aquests anys.

Quan fa que està al capdavant de les banquetes del futbol comarcal?

Amb 16 anys vaig tenir una lesió greu que em va fer plantejar si seguir jugant o no. Va ser llavors quan vaig començar a entrenar, he passat per totes les categories del futbol base i he estat a diferents clubs, a Llers, a Figueres, als Esplais de Castelló i onze anys a l’Olot, on vaig coincidir amb en Rodri –Antonio Rodríguez Sarabia– amb qui n’he après més.

En Rodri havia sigut entrenador seu a Peralada, oi?

Sí, jo vaig arribar al club a l’edat d’aleví, quan érem infantils ens va entrenar juntament amb en Borja, l’Albert Carbó i tots els companys. Ell és un referent per mi i és de qui n’he après més. Ell em va fer veure el futbol d’una altra manera i poc després em vaig posar a entrenar.