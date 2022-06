El compte enrere per a la celebració de la cerimònia de lliurament dels premis Amos de l’Àrea corresponents a la temporada 2021-2022 ja està en marxa. L’acte tindrà lloc el dijous 30 de juny, a partir de les 19 hores, a l’auditori dels Caputxins de Figueres.

El llistat dels guanyadors d’enguany ja està tancat –vegeu el quadre inferior–, un cop acabades les lligues de Tercera i Quarta Catalana. Ja coneixem els màxims golejadors i els porters empordanesos que han encaixat menys gols de cada categoria del futbol masculí i femení.

La festa d’aquest any, que ja arriba a l’onzena edició, tindrà com a convidada especial a la periodista Laura Brugués Saló (Figueres, 1983). Va començar amb setze anys a col·laborar a la COPE de Figueres i al Diari de Girona. També ha participat en programes de Catalunya Ràdio i de Barça TV. Forma part del departament d’Esports de TV3 des del 2004, on ha seguit també el Girona, el Barça B i el Sabadell a Segona Divisió, abans d’incorporar-se a la secció Barça, el 2014 fins a l’actualitat.

Laura Brugués explicarà la seva experiència periodística en el transcurs d’un acte que conduirà la també periodista Gemma Alegrí i en el transcurs del qual es lliurarà el reconeixement Garatge Sala-Alfa Romeo a Cales Lloveras, president d’honor de la UE Figueres. També seran guardonats la UE La Jonquera pel seu centenari i l’àrbitre Pol Arenas.

L’esdeveniment és organitzat pel Setmanari de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Esportiu de l’Alt Empordà i amb el suport de la Diputació de Girona i la complicitat de la Federació Catalana de Futbol i la delegació comarcal del Comitè d’Àrbitres.