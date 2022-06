Girona ha viscut aquest diumenge un doble ascens històric a l'elit de l'esport. El Girona FC torna a Primera Divisió i el Bàsquet Girona, a l'ACB. La celebració amb les aficions serà conjunta. S'ha previst una rua amb la participació dels dos equips amb parada a la plaça del Vi i final a l'Estadi de Montilivi.

Els horaris de la rua

18:30 h | Sortida de l'estadi de Montilivi

19:15 h | Arribada al pavelló de Fontajau

20:00 h | Arribada a l'Ajuntament de Girona

21:30 h | Celebració a l'estadi de Montilivi

La rua començaria a les 18.30 h a l'estadi de Montilivi, on un autobús amb els jugadors blanc-i-vermells enfilaria cap al pavelló de Fontajau, on s'hi sumaria l'autobús del Bàsquet Girona pels volts de les 19.15 h. Tots dos desfilaran pel centre de Girona fins a la plaça del Vi (20.00 hores), on seran rebuts per les autoritats a l'ajuntament. Els dos equips es dirigiran als aficionats des del balcó. A continuació, la celebració continuarà a Montilivi, on la festa de celebració s'allargaria fins a la mitjanit. L'entrada a Montilivi és gratuïta fins a completar l'aforament.

Els horaris de la celebració a Montilivi