El pàdel, un esport de moda també a l'Alt Empordà

Cada cop més gent juga a pàdel a l’Alt Empordà i la gran part, no només estan contents, sinó que agraeixen poder gaudir d’unes instal·lacions de tant nivell com les que tenim en molts clubs arreu de la comarca. L’ambient que s‘està creant a l’Alt Empordà està convertint el pàdel en un esport perfecte per passar una tarda entretinguda amb els amics.

Fins i tot, la padelista llicenciada des el 2010, Sophie Rousseau explica que «el meu marit i els seus amics tenen un grup de Whatsapp que es diu ‘epc’ que ve de ‘excusas para cenar’ i ara, es passen el dia anant a jugar a pàdel com a excusa».

Tot i així, el pàdel no deixa de ser un esport competitiu. En aquest àmbit, el nombre de padelistes també s’ha disparat i conseqüentment han incrementat el nombre de tornejos a la comarca. Sophie Rousseau, que entrena tres cops per setmana i competeix per equips cada cap de setmana amb el seu club, el Pàdel Indoor Figueres, porta jugant a pàdel des de l’any 2007 i ha pogut apreciar la diferència en la quantitat de públic dels últims anys. «El pàdel és un esport que enganxa. S’ha notat el creixement de gent amb ganes de jugar, abans hi havia quatre persones del teu nivell per poder quedar, ara en tens molts més per escollir i les pistes sempre estan plenes» diu Sophie.

El director del Pàdel Indoor Figueres, Sergi Curto també ha notat aquest creixement continu de gent que vol jugar a pàdel. De fet, Curto explica que «des del 2011 que vam obrir, el públic mai ha baixat, sempre ha anat incrementant». El de Figueres afegeix que «cada cop més gent vol jugar a pàdel, fer entrenaments i reservar pistes».

Un dels motius pel que el pàdel no cessa de créixer com a esport és que és un esport ideal, és un esport en que amb poc temps t’ho passes molt bé i, a més a més, està encarat per a tots els públics: nens petits, adolescents, pares i gent més gran. Ho confirma també Curto que diu que «el pàdel no només està creixent local i comarcalment, sinó que està creixent mundialment». Sergi Curto conclou dient que «el pàdel és un esport que ha vingut per quedar-se».

Pol Garcia Prat va començar a jugar a pàdel de manera més seriosa i constant fa un any i mig. Ell va començar perquè «el meu tiu em va portar a jugar amb ell un parell de cops i de seguida ja em vaig enganxar i tenia ganes d’anar-ne aprenent» explica Pol. El vilafantenc diu que «quan jo vaig començar, el pàdel començava a popularitzar-se, però ha estat en els últims mesos quan ha fet la gran explosió». Pol valora aquesta popularització positivament i explica que, tot i ser un esport car, «és molt còmode. Per exemple, en certs clubs, instal·les una aplicació i t’apuntes amb la teva parella per jugar un partit i , a través de l’aplicació, et troben parelles del teu nivell per poder fer un partit contra ells. Això és un luxe».

El jugador Steven Depuhl també ha notat aquesta popularització en nivells competitius: «Veig més gent als tornejos, més públic i més nivell». «Com he fet jo, molta gent ha passat del tennis al pàdel» afegeix Depuhl. Aquesta ha estat una de les grans claus per a la popularitat del pàdel: els tennistes que han esdevingut padelistes. Depuhl diu que ha canviat d’esport perquè «el pàdel és més dinàmic que el tennis i ofereix més facilitats d’organitzar partits entre amics, el lloguer d’instal·lacions és més pràctic».

Laia Llistosella també fa part d’aquest grup de persones que jugaven a tennis però ara fan pàdel. De fet, aquest cap de setmana ha guanyat, junt a la seva companya Alèxia Font, el Torneig Gràfics del CT Figueres. Llistosella explica que el motiu principal pel que va passar-se al pàdel va ser perquè «el pàdel és més fàcil i més social, et permet relacionar-te amb més gent». Aquesta mateixa afegeix: «En canvi, en el tennis estàvem molt separats, em sentia sola i erem poques noies». Per acabar, Laia, que és ex-tennista, diu que «per mi, en el pàdel és més fàcil ser bona que en el tennis i és més divertit». Tot i això, l’afició pel tennis i la qualitat competitiva d’aquest esport segueix ben viva, gràcies a figures com Rafa Nadal.