«L’esport ha sabut aguantar el sotrac i, quan tot s’ha anat posant a lloc, les seves activitats han revifat de seguida a Castelló»

David Garre encapçala la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries des del passat 2019. Membre del govern del poble –Esquerra Republicana de Catalunya– aquesta ha estat la seva primera legislatura al càrrec. La parada obligada a causa de la pandèmia ha alterat l’activitat de totes les entitats de Castelló, però en David Garre veu amb bons ulls la tornada a la normalitat i celebra l’empenta amb què els seus veïns han reprès l’activitat.

Com esteu vivint al poble la tornada a l’activitat després de l’aturada per la Covid?

Al llarg de la pandèmia, ens vam anar reunint amb els diferents clubs per veure com podíem solucionar les seves problemàtiques. Des de l’Ajuntament els hem intentat ajudar tot i que, com és evident, la Covid ha fet força mal a les entitats, perquè han tingut les mateixes despeses, però han vist molt afectada la seva activitat i els seus ingressos. De totes maneres, crec que hi ha altres entitats del poble que la pandèmia les ha perjudicat més. Jo estic vinculat amb la colla de geganters de Castelló d’Empúries i crec que la seva realitat és molt diferent a la dels clubs, els ha afectat molt més. L’esport ha sabut aguantar el sotrac i quan tot s’ha anat posant a lloc les seves activitats han revifat de seguida.

L’estiu ja és a tocar i l’escola s’acaba. Els nens i nenes del poble han d’estar ocupats durant l’estiu, quina oferta hi ha a Castelló pels més joves?

Per l’estiu hi ha diferents casals al municipi, dos organitzats des de l’àrea de joventut i un organitzat des de l’àrea d’esports, el qual és un casal on es practiquen diferents esports, i es fan sortides amb la mainada, s’anirà al kàrting, al parc aquàtic, a la piscina, faran excursions, acamparan... Tindran un estiu entretingut

Al poble teniu un munt d’entitats i esports, molta gent practica esport. Què en destaques d’aquest gran volum d’esportistes?

En destaco la constància i l’esforç que fan dedicant el seu temps lliure per practicar l’esport que els hi agrada i representar al municipi. I també que això causi que gràcies a aquesta gent puguem gaudir d’una gran varietat de disciplines esportives.

Què caldria al poble perquè ningú es quedés sense poder practicar l’esport que li agrada?

Crec, que com he dit abans ens hem consolidat com un municipi amb una gran varietat de disciplines esportives, unes facilitades per la ubicació del municipi com serien les nàutiques: rem, vela, windsurf, kite-surf, d’altres més habituals o tradicionals, com el futbol, el bàsquet i l’handbol. D’altres que abans no eren tant freqüents a Castelló com el judo i el patinatge, que cada cop prenen més protagonisme. I esports d’altres països com el cricket, de no tan coneguts o comuns com el rugby, teles acrobàtiques, escalada... i alguns més, per tant, animo a la gent a què participi en alguna de la gran varietat d’esports que tenim, sabent que és difícil complaure a tothom i a totes les entitats.