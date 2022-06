Arribar als Campionats de Catalunya no és gens fàcil, cal treballar de valent durant tot l’any i remar cap a la mateixa direcció. El Sots-21 del Bàsquet Vilafant ho va aconseguir fa unes setmanes tot i perdre a casa contra les actuals campiones de Catalunya, la Vall d’en Bas.

L’equip de la Garrotxa, que havia jugat al mateix grup de Girona que les de taronja va ser l’amfitrió dels campionats. La final a quatre es va disputar el passat cap de setmana, dissabte es jugaven les semifinals. El Vilassar de Dalt es guanyava a les noies de Vilafant per 15 punts de diferència (56-41). A l’altra semifinal la Vall d’en Bas derrotava clarament al CB CIC.

Bona actitud i remuntada

El diumenge l’equip es jugava la tercera plaça contra el CB CIC i va guanyar per un sol punt de diferència (56-55) després de remuntar un marcador advers a la mitja part del partit. Un parcial de 22-10 al tercer quart servia a les noies entrenades per Xavier Tejeda per arribar a l’últim període amb empat a 44.

L’equip de Vilafant ha estat format per: Mireia López, Mar Lòpez, Martina Julià, Estela Alemany, Martina Pujulà, Mariona Carbó, Estel Rigall, Gisela Juan, Alena Marchal, Xènia Fabrega, Alba Bonal i Ona Rodríguez.