La temporada a Peralada es va acabar amb un regust amarg. Després d’una primera volta amb bons resultats i bon joc, els xampanyers van passar per moments més complicats al segon tram de temporada. El 2022 va començar malament per l’equip de Simón. Des del mes de gener fins al final de curs, l’equip no va ser capaç de guanyar més de tres partits i es va entrar en una dinàmica negativa perdent les últimes quatre jornades.

L’equip va acabar en la desena posició de la classificació amb 10 victòries, 12 empats i 10 derrotes. A prinicipis de mes, l’Hospitalet anunciava el fitxatge del que fins ara havia sigut el seu entrenador, Héctor Simón. Fent equip A l’Hospitalet, també hi anirà en Joan Sánchez, que enguany havia estat la mà dreta de Simón a Peralada. Sánchez, amb una llarga experiència a les banquetes de la base formativa de l’Empordà, anirà a l’Hospitalet com a tercer entrenador de l’equip que competirà, com el Peralada, a 3a RFEF, on Diego Quintero serà el segon. El tècnic de Terrades anunciava per xarxes la seva decisió la setmana passada mostrant-se agraït al club que l’ha vist créixer i amb ganes d’afrontar nous reptes.