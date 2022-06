L’Associació de Càmpings de Girona, la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Taula Gironina de Turisme, l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), la FOEG, Pimec Girona i la Cambra de Comerç de Girona consideren que la candidatura Costa Brava- Barcelona per a la Ryder Cup del 2031 és un projecte molt rellevant que representa una gran oportunitat en l’àmbit econòmic i empresarial per a les comarques gironines i per Catalunya. Destaquen que es tracta d’un dels tornejos més prestigiosos de golf a escala mundial i el tercer esdeveniment esportiu amb més repercussió mundial després dels Jocs Olímpics i del campionat del món de futbol.

Per aquest motiu consideren que la celebració de l’esdeveniment al PGA de Caldes de Malavella comportarà un impacte econòmic molt important a tot el territori de les comarques gironines, que no només es circumscriu a l’any de l’esdeveniment sinó als anteriors i posteriors anys, i que representarà un reclam per al turisme de qualitat associat a aquesta modalitat esportiva. El sector turístic gironí subratlla que, segons els càlculs dels organitzadors, la Ryder Cup generarà 150 llocs de treball addicionals, atraurà més de 270.000 visitants i tindrà un impacte econòmic superior als 1.300 milions. Les organitzacions del sector turístic i empresarial de les comarques gironines volen manifestar públicament el seu suport perquè es pugui tancar la candidatura per acollir una de les competicions esportives més importants i seguides del món que enfronta una selecció de jugadors d’Europa i els Estats Units. Consideren que és un projecte de país i, així mateix, demanen a l'administració catalana que també doni el seu suport per fer possible la realització d’aquest gran esdeveniment.