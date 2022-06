El palista del CTT Vilanova Edgar Mataró és el nou campió de Catalunya Adaptat de tennis de taula, mentre que l'igualadí del Borges Joan Masip ha revalidat el títol absolut masculí i Mariona Munné (UE Sant Cugat) ha conquerit per primer vegada l'absolut femení. Mataró, Masip i Munné han estat els vencedors individuals en la competició catalana celebrada a Bàscara.

En la final adaptada triomf de Mataró contra el terrassenc Ferran Paredes, mentre que Jordi Dinarès (CN Sabadell) i Jordi Morales (CETT Esparreguera) han estat els semifinalistes.

En la prova absoluta masculina, Joan Masip, que ha guanyat tots els títols, ha superat el jugador de Palafrugell Norbert Tauler (CER L'Escala) en la final. Tauler ha disposat de dues pilotes de partit per aixecar el trofeu de campió. La tercera posició ha estat per al maresmenc Xavi Peral i el palista del CN Mataró Yordi Jason Ramos.

En individual femenina, la nova campiona ha estat la jugadora de Sant Cugat del Vallès Mariona Munné (UE Sant Cugat) que ha superat en la final a la palista d'Olesa Camila Moscoso (Girbau Vic TT). A les semifinals han arribat Lidia Rico (CTT Ripollet) i l'aleví Irina Gimeno (Vic TT).

En dobles femenins, Sílvia Coll Solà i Camila Moscoso han estat les campiones en imposar-se a la final a Marta Peñarando i Raquel Larrubia; en dobles masculins victòria per Arnau Pons i Joan Masip que han superat a Raul Porta i Yordi Jason Ramos; en dobles adaptat triomf per Ferran Paredes i Jordi Dinarès en vèncer Consuegra i Monsalve; i en dobles mixtes el títol català per Mariona Munné i Joan Masip que en la final han superat a Sílvia Coll Solà i Pau Lloret.

I en la competició d'equips, el Reus Ganxets Miró, en categoria femenina, i l'ASISA Borges Vall han estat els campions de Catalunya en la categoria absoluta. L'equip del Baix Camp ho ha fet per primera vegada en superar el Girbau Vic TT per 3-0 i el Borges en superar el CETT Esparreguera (3-0). A semifinals femenins han arribat el CTT Ripollet i el Tennis Taula Girona i a les masculines el CER L'Escala i el CN Mataró.