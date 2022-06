Montilivi obrirà portes a les set de la tarda coincidint amb la gran rebuda a l’equip

Montilivi es vestirà de gala a partir d'aquesta tarda per viure un dia històric. Els de Míchel Sánchez afronten el partit d’anada de la final del play-off d’ascens a Primera Divisió i necessiten, més que mai, el suport de l’afició per aconseguir un resultat favorable de cara a la tornada que tindrà lloc diumenge vinent a Tenerife, on es decidirà tot.

S’espera, amb tota garantia, que l’estadi gironí sigui el jugador número 12 per als blanc-i-vermells. I és que no només es va arribar al màxim de la seva capacitat (11.270 espectadors), sinó que aquest va superar-se després que el club trobés una solució d’urgència al problema informàtic que havia deixat sense entrada a més de 200 persones que l’havien comprat.

En conseqüència, van instal·lar-se 540 seients en una nova filera al Gol Nord i Gol Sud ampliant l’aforament a 11.810. Els treballs per muntar-ho es van realitzar ahir al matí enganxant, literalment, cadires al terra.

A diferència de la final de l’any passat amb el Rayo Vallecano en què les restriccions per la Covid-19 van limitar l’aforament a 1.500 persones, enguany tothom podrà accedir a Montilivi. L’estadi obrirà les portes a les set de la tarda i es recomana arribar-hi amb antelació per evitar cues i aglomeracions als accessos a causa de l’elevat nombre de persones que presenciaran el partit. Alhora, és preferible posar el bloqueig de pantalla i la brillantor alta al telèfon mòbil perquè el lector d’entrades la reconegui de seguida i així agilitzar el control d’accés. D’aquesta manera, s’evitarien els entrebancs que hi va haver en l’últim partit del play-off contra l’Eibar a Montilivi amb gent entrant un cop superats els primers quinze minuts de partit.

L’hora d’obertura de les portes de l’estadi coincidirà amb la gran rebuda a l’equip, convocada per la penya Jovent Gironí i que compta amb el suport de Cristhian Stuani. En aquest sentit, s’espera que encara hi hagi molta més gent a fora de Montilivi perquè molts aficionats que no han pogut aconseguir entrada -dimecres ja no en quedaven- s’hi aproparan per mostrar el seu suport als de Míchel quan arribin amb l’autobús. L’hora d’arribada dels jugadors del Girona està prevista per a les 19.10 hores. L’estadi es tenyirà de blanc-i-vermell per a l’ocasió.