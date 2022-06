«Som un banc mòbil», el clam del Xon’s Rem Empuriabrava

L’equip de rem de les veteranes del Xon’s d’Empuriabrava s’ha tornat a situar dins els millors d’Espanya aquest 2022. Han quedat, per segon any consecutiu, primeres en el Campionat de Catalunya i varen ser terceres del Campionat d’Espanya.

Les de Carles Fàbrega són conscients que l’esforç és molt gran, ja que la categoria veterana femenina és la que té més participants i també més rivalitat i competitivitat. El sacrifici de la totalitat de les components de l’equip és més gran, perquè entrenen sis dies per setmana i moltes tenen nens petits i no viuen a Empuriabrava. No només això, sinó que, plogui, nevi o faci tramuntana, elles surten a entrenar: el temps no és un obstacle.

A més a més, Carles Fàbrega, l’entrenador de l’equip explica que «a cada entrenament totes ho han donat tot, sempre tenen ganes d’entrenar i encara més de guanyar». Així doncs, el resultat demostra que l’esforç està recompensat, ja que aquestes noies fa només tres anys que remen juntes, fins i tot n’hi ha que no havien remat mai i són les actuals campiones de Catalunya. «Hem fet totes un gran sacrifici. A més, com que és un esport d’equip, quan estàs patint saps que les teves companyes també pateixen i a llavors decideixes continuar; pensant en l’equip. Al final, el resultat és molt gratificant. Ens adonem que el patiment i la dedicació empleats valen la pena» destaca la comptable i rosinca de 53 anys Elisabeth González. Totes confirmen que, després del resultat aconseguit, «la satisfacció és molt gran». González, que llança un elogi a l’entrenador, afegeix que, «si no haguéssim tingut un entrenador amb tanta disciplina, no hauríem arribat enlloc».

Les claus per a l’èxit

L’èxit del Xon’s no és una cosa aleatòria ni que es fa d’un dia per l’altre. Té uns elements fonamentals que fan que hagin arribat on són ara. Peña Corella, que és de Palau-saverdera, subratlla que una de les claus és «entrenar, entrenar, entrenar i després entrenar més. No es pot guanyar res si no s’entrena moltíssim». Per altra banda, Judit Cunillera, que ve de Palamós, afegeix que «s’ha de remar amb molta passió». Una de les claus i particularitats d’aquest equip és que «fem molta pinya. Ens tenim molt de respecte i ho fem tot juntes. Patim juntes, totes fem el mateix sacrifici, sabem que som un bloc i això ens condueix a poder arribar molt lluny» explica Montse Vallès que és, juntament amb Peña Corella, la més veterana de l’equip. Laura Portal, la timonera de l’equip de 47 anys, conclou que «la clau del nostre equip és estimar-nos molt. Evidentment que cal temps per estimar-se, per tant, el primer que s’ha de fer és treballar molt, ser molt respectuós i adaptar-se els uns als altres. I després estimar-se».

Com ha explicat Peña Corella, el treball dur és fonamental per poder arribar lluny. Ella mateixa ens fa saber que «l’entrenador sempre ens diu que tothom entrena per guanyar i que, per tant, si volem ser nosaltres qui guanyem, hem d’entrenar encara més. Com més entrenem, més perfeccionem». Judit Cunillera, que com totes les altres dones que formen l’equip diu que «la cohesió d’equip és imprescindible», també acaba recalcant que «per a poder entrenar tant i poder competir cal que tinguem bones condicions físiques. És a dir que, perquè puguem aguantar remant, no només ens podem asseure a la barca i remar; sinó que també hem de fer físic i cuidar-nos».