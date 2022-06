Les instal·lacions del camp de futbol Pelai Buixó de Vilamalla acullen, durant dos caps de setmana consecutius, la quarta edició del Torneig Penya Unionista Figueres Cup. Entre el 4 i el 5 de juny es van disputar els partits de cadets i infantils. Per al cap de setmana vinent, de l’11 i 12 de juny, es jugaran els de les categories benjamí i aleví, en horari de matí. Hi participen el CF Bàscara, CF Borrassà, CF Eplais, At. Bisbalenc, CE Llançà, CF Fortià, UE Figueres, UE Juncària, UE La Jonquera, l’AE Roses, l’AE Vilabertran i la Penya Unionista.