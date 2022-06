José Luis Boronat es proclama campió d’Espanya de Funboard i Foil Eslàlom a Roses

Després de tres dies en el que vent només va bufar durant una jornada amb la força suficient per poder celebrar-se totes les regates programades, José Luis Boronat Suay, del Club Nàutic Javea, s’ha proclamat campió del d’Espanya de Funboard i Foil Eslàlom, que s’ha celebrat a la Badia de Roses. El subcampionat va anar a parar a mans de Joaquim Rodes, del Club Nàutic Betulo, mentre que un assidu del podi als campionats nacionals de Funboard, el regatista local del Grup d’Esports Nàutics de Roses, David Batlle, ha quedat en tercera posició.

Aquest campionat espanyol de Funboard i Foil Eslàlom, «ha estat un xic complicat perquè, tot i que s’han pogut celebrar les regates per considerar-se vàlid el campionat, no s’han pogut disputar la totalitat de proves previstes i és una llàstima perquè els participants fan molt de quilòmetres per venir a competir a Roses, alguns fins de l’altra punta d’Espanya», ha manifestat el director esportiu del GEN Roses, David Miralta.

La primera jornada del campionat, la de divendres, dia 3 de juny, va esdevenir un xic complicada en donar-se unes condicions tant justes de vent que només van poder sortir a competir per completar dues proves els regatistes de la modalitat Foil, els quals incorporen a sota de les seves taules de windsurf unes ales que fan que planegin literalment sobre l’aigua, necessitant tan sols un rang de vent d’entre 8 i 12 nusos. En canvi, els de modalitat Finn o van poder fer cap regata en necessitar una força superior als 12 nusos.

I dissabte, el part meteorològic va ser esplèndid, permetent que als regatistes de Finn completar 8 regates, 4 per cada quadre dels quals es comptabilitzen els dos millors resultats. Així mateix, els de la modalitat Foil van realitzar un total de 5 proves, la qual cosa va permetre que el campionat d’Espanya Funboard Eslàlom es desenvolupés amb els paràmetres previstos en una competició d’aquest tipus, on tot depèn de si bufa o no el vent.

L’últim dia de campionat, el vent tampoc ha fet acte de presència amb la força necessària, tot i això, es van poder celebrar les regates suficients per, sumades a les celebrades dissabte, donar validesa a aquest campionat d’Espanya de Funboard.

L’acte d’entrega de trofeus va comptar amb l’assistència del president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres, i la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Roses, Verònica Medina.