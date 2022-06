El Club Esportiu Pirates Kite Club va organitzar el passat cap de setmana a Sant Pere Pescador una regata del nivell 3 on hi han participat navegants vinguts de tot Catalunya.

Des del dia 1 de juny, els esportistes aficionats al Kite tenen prohibida la pràctica del seu esport en gran part de les platges catalanes. Amb l’esdeveniment organitzat els dies 4, 5 i 6 de juny el club, que té la seu a Barcelona, vol reivindicar un espai on la pràctica del Kite sigui segura per a tothom.

El Desafio Pirates va començar sent una festa de fundació del club i aquest any organitzen l’única regata d’aquestes característiques a Catalunya. «El que volem és donar visibilitat al Kite i tan sols demanem que ens deixin accedir al mar» ens comentava Xavi de Palacios, un dels organitzadors de la regata.

Demanen un espai per surfejar

El seu principal problema arriba a l’hora d’aixecar l’estel per poder entrar a l’aigua, «necessitem un espai de seguretat per poder començar a navegar, tant per nosaltres com per la resta dels banyistes». La polèmica està servida des de fa temps i en molts municipis s’ha decidit que la pràctica d’aquest esport d’aigua estigui restringida.

El club que té socis d’arreu del territori català s’ha trobat a Sant Pere Pescador per les perfectes condicions meteorològiques que té la platja empordanesa per a la pràctica del Kite surf. La tramuntana ajuda molt i les condicions de l’aigua són idònies per tots els esports de vela.

Aquesta regata, que s’ha organitzat juntament amb el club La Ballena Alegre, ha consistit en un recorregut de llarga distància, cinc milles en línia recta. «La idea era buscar una prova apta per a tothom, en la qual tots els participants gaudissin de l’experiència» comenta Xavi de Palacios.

El club esportiu és molt actiu en les seves xarxes socials, el seu origen prové d’un grup de WhatsApp on els membres es posaven d’acord per organitzar proves. «Ser actius per internet és l’única manera que tenim que les institucions ens facin una mica de cas, hem de tocar moltes portes perquè ens escoltin»