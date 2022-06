El Club de Futbol Empuriabrava-Castelló posa en marxa un nou campus de futbol per aquest estiu i prepara la creació del futbol base del club a partir del setembre vinent.

Aquest campus es farà del 4 al 29 de juliol, en horari de nou del matí a una del migdia. Es fa per als nens i nenes d’entre 7 i 14 anys. La inscripció va per setmanes, és a dir, que es pot inscriure l’esportista interessat per una, dues, tres o per les quatre setmanes. El preu per setmana és de 75 euros i la inscripció estarà disponible fins al 23 de juny.

Què es farà en aquest campus?

«El campus té com a objectiu principal que els nens i les nenes s’ho passin bé jugant a futbol i fent les activitats que toquin i, també, que millorin tècnica i tàctica», explica Robert, coordinador del campus. Algunes de les activitats que es faran, a part de futbol, seran: anar en bicicleta, jugar a futbol platja, banyar-se a la piscina i «una excursió al final del campus, com podria ser anar al parc aquàtic Aquabrava», firma Robert.

Totes les categories

El CF Empuriabrava-Castelló treballa també per a crear equips de futbol per als més petits i les més petites. «Vam crear el club fa cinc o sis anys i ara, que tenim el primer equip absolut a Segona Catalana i el segon a Tercera, ens agradaria començar amb el futbol base» diu Robert, que també és coordinador dels dos equips sèniors. Aquest ambiciós projecte es fa perquè els més petits, sobretot els de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, tinguin una altra alternativa per a jugar a futbol.

El club busca des de nens i nenes benjamins fins a juvenils per així crear el màxim d’equips possibles en les diferents categories. També volen crear, com a mínim, un equip sènior femení, ja que el club té dos equips sèniors, però tots dos són masculins. Robert, que també serà coordinador de tot el futbol base, vol deixar clar que «per molt que siguin equips nous, hi haurà entrenadors titulats i no té per què ser un centre de formació menys bo que els altres». Ell mateix afegeix que «tenim gent qualificada per a fer que els nens aprenguin i millorin i puguin acabar jugant amb el primer equip».

Els objectius que es marca el club, a part d’oferir una formació als nens i nenes perquè aprenguin a jugar a futbol, són que «gaudeixin, competeixin i s’ho passin bé» subratlla Robert. Per acabar, el coordinador diu que «el que volem és formar equips i fer que tots: prebenjamins, benjamins, alevins, infantils, cadets, juvenils, sèniors, femenins i masculins, siguem una gran família».

Per a la posada en marxa del futbol base, el club compta amb el patrocini de Síkim Empuriabrava, Restaurant Capitán i Sipgrup.