El Club Nàutic l’Escala és una entitat esportiva sense ànim de lucre amb més de 50 anys d’història situada al Port de l’Escala, molt a prop de les ruïnes d’Empúries i dels Parcs Naturals del Montgrí i els Aiguamolls de l’Empordà. Un port tranquil situat al sud del golf de Roses amb unes condicions òptimes per gaudir del mar i dels esports nàutics. L’entitat disposa de 944 amarradors per a embarcacions de fins a 22 metres d’eslora i compta amb els serveis portuaris necessaris per a allotjar les persones i les seves embarcacions. L’àrea esportiva del Club organitza esdeveniments i activitats esportives tot l’any i gestiona l’Escola de Vela del Club, reconeguda per la Federació Catalana de Vela. El Club ofereix un ampli ventall de serveis portuaris i esportius perquè fruir de l’entorn marí de l’Escala sigui molt fàcil.

T’agrada remar?

Descobreix aquest esport a l’aire lliure tan complet i practica’l tot l’any a la teva manera amb l’abonament mensual, l’alternativa perfecte per remar sempre que vulguis amb tarifa plana.

Vela lleugera i de creuer

Tant si disposes d’embarcació i experiència, com si vols descobrir les sensacions de navegar a vela, el Club Nàutic L’Escala t’ofereix un ampli ventall d’activitats, des de cursos per convertir-te en un expert fins a experiències guiades i fins i tot una tarifa plana per gaudir de tot aquest ampli ventall durant tot l’any!

Vela accessible

No importa qui ets ni com ets! El Club treballa amb l’objectiu d’acostar els plaers de navegar a tothom i per integrar les persones en situació de discapacitat o risc d’exclusió social a les activitats que ofereix.

Casals d’estiu

Per als més petits de la casa, per als més joves i també per navegar amb família. Amb els campus d’estiu del Club podràs experimentar tota classe d’activitats nàutiques durant les teves vacances!

Submarinisme

A Orca Diving, el centre de submarinisme ubicat al Club Nàutic, trobaràs cursos, xerrades i propostes per gaudir del fons marí amb tot el material, espai i intimitat que cal.

Lloguer d’embarcacions

Ubicada al Club, Novaimport Empordà t’ofereix tota mena d’embarcacions i serveis per gaudir del mar i de la navegació a través de la seva àmplia i variada flota d’embarcacions a motor i a vela.

Xàrter a motor

Creuers Marenostrum és una empresa dedicada als creuers turístics i a les activitats marítimes. Gaudeix d’un dia complet descobrint la Costa Brava a través d’una de les seves embarcacions!

Excursions marítimes

Amb la seva embarcació, Nàutica Brava una Saxdor 200, proposa sortir a descobrir la costa de l’Escala i els seus voltants. No t’ho perdis!

Jet Ski

Jet Ski l’Escala proposa experimentar la velocitat d’una moto aquàtica gràcies al lloguer amb recorregut lliure o guiat per un instructor o bé llogar-ne una sense llicència.

Titulacions nàutiques

Vols convertir-te en el teu propi patró? Nàutica Carreras ofereix la possibilitat de preparar-te per obtenir la llicència de navegació que necessites!