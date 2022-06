Dos dies després d’haver guanyat Roland Garros, Rafael Nadal ha viatjat aquest dimarts a Barcelona, per passar una revisió del seu peu esquerre amb el seu metge, Ángel Ruiz Cotorro i començar a preparar el tractament que ja tenia previst després de marxar de París. El tennista balear va explicar a la seva arribada al Prat que «ja vaig parlar tot el que havia de parlar i poc més puc explicar», quan a l’aeroport li van preguntar per les seves opcions de jugar en el torneig de Wimbledon, que comença el 27 de juny.

Després de la victòria a Roland Garros, Nadal ja va dir que les opcions d’acudir a Wimbledon estaven en funció de si no necessitava jugar amb el seu peu esquerre anestesiat, com va fer a París. Per evitar aquesta anestèsia que es posava cada dia de partit al seu peu esquerre, el tennista va explicar que el pròxim pas és sotmetre’s a «una radiofreqüència pulsativa al nervi» amb la intenció que la sensació que té a la pista, quan juga amb el peu adormit per l’anestèsia que dura un màxim de vuit hores, es mantingui d’una manera permanent.

«Si s’aconsegueix que aquest tractament funcioni i em tregui aquesta sensació de dolor de manera permanent, tot i que no se soluciona el problema, sí que se soluciona el poder continuar jugant, que és l’objectiu ara mateix. Veurem què passa, però cal anar pas a pas i després ja ho veurem», explicava a París. La decisió de jugar a Wimbledon no la prendrà fins a parlar amb tot el seu equip tècnic i decidir què és el millor. Ja no només es tracta d’estar en les millors condicions físiques sinó valorar si acudir a Londres pot ser perjudicial per a la resta de la temporada.

Graduació amb Ricky Rubio

Nadal ha estat a Barcelona el temps necessari per a la visita mèdica i, posteriorment, tornar a Manacor on aquest dimecres presidirà la cerimònia de graduació de la sisena promoció de la Rafa Nadal Academy by Movistar, juntament amb Ricky Rubio, el jugador dels Cleveland Cavaliers de l’NBA, que prendrà el testimoni de Pau Gasol, David Ferrer i Ona Carbonell, que van acompanyar Nadal en les graduacions dels últims anys.