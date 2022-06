El Club Gimnàstica Rítmica Figueres és una de les referències d’aquesta disciplina esportiva a Catalunya. Amb més de vint anys d’experiència en la formació de talents, Gemma Torrent imparteix una metodologia única que ha servit per a formar les grans gimnastes amb denominació d’origen alt-empordanès. Una formació esportiva i en valors que va més enllà de l’apartat competitiu.

El club imparteix classes extraescolars a diferents centres de tota la comarca, així com les sessions obertes a tothom a l’Institut Narcís Monturiol.

Actualment, Gemma Torrent imparteix classes regulars a Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, Avinyonet de Puigventós, Palau-saverdera, el Port de la Selva, Sant Pere Pescador, Peralada i Garriguella, una llarga llista de municipis que reuneixen setmanalment un bon grapat d’alumnes per a gaudir i aprendre gimnàstica rítmica.

Per un estiu entretingut

Durant el mes vinent de juliol el club dirigit per Gemma Torrent organitza el casal d’estiu amb una proposta molt engrescadora. El casal es durà a terme a les instal·lacions de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres amb tota mena d’activitats en el programa. Des de l’entrenament de les modalitats més conegudes de la gimnàstica com el treball amb pilota, la corda, la cinta, el cèrcol o les maces. També es treballarà l’apartat tècnic de les acrobàcies i els tallers motrius. El casal també organitzarà sessions dirigides a l’expressivitat escènica com activitats de teatre i musicals. El lleure i la piscina no hi faltaran, com també les sortides culturals i alguna sorpresa més.

Les inscripcions ja estan obertes, i hi ha la possibilitat d’inscriure’s per setmanes o tot el mes sencer. Per a qualsevol informació aquest telèfon atendrà missatges i trucades, 687 906 566.