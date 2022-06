Anna Jorquera es classifica per al campionat europeu d’halterofília

L’esportista de Roses Anna Jorquera s’ha classificat per als campionats d’Europa d’halterofília que se celebraran a Polònia al mes d’agost. Jorquera accedeix al campionat europeu després de quedar segona dels campionats d’Espanya en categoria màster –esportistes de més de 35 anys– d’halterofília. La rosinca, que competeix en el grup de menys de 64 quilos, fa anys que practica aquest esport i les coses no li han anat gens malament. Amb un passat més que remarcable en el taekwondo, l’Anna està a punt de decidir si competirà o no el mes vinent a Polònia. «En la nostra categoria –màster– la federació no es fa càrrec de les despeses de la competició i això suposa un esforç extra per a nosaltres» ens explicava la setmana passada.

A la família s’ha viscut sempre l’esport de ben a prop. El seu cosí, Joan Jorquera, ha seguit les passes de l’Anna, el jove taekwondista rosinc està fent una temporada per emmarcar i té un futur prometedor en aquest art marcial. Per a ella, practicar esport és un estil de vida, «sempre m’ha servit per superar objectius, el CrossFit és un esport multidisciplinari i apte per a tothom, aquí és on vaig descobrir l’halterofília i em va enganxar de seguida». Després d’una carrera d’èxit al tatami, l’atleta rosinca continua marcant les diferències quan es posa a competir.