El Club de Futbol Viladamat ha aconseguit, aquest diumenge, un històric ascens a Segona Catalana després d’obtenir el punt que li faltava a la penúltima jornada i al camp del seu rival directe, l’Atlètic Bisbalenc (1-1). El conjunt de Botxi, que perdia 1-0 a la primera part, no es va posar nerviós i a la represa Roger Puig (57’) va anotar el gol de l’ascens i que els corona com a campió de Tercera Catalana. Els viladamatencs, que estaven a Quarta fa només dos anys, assoleixen la fita més gran del club en l’època actual. El Viladamat només ha perdut un partit en tota la lliga, ha guanyat 10 dels últims 12 partits en joc i el curs que ve es trobarà equips com la Jonquera, Marca de l’Ham, Empuriabrava-Castelló i AE Roses