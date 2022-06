La UE Figueres femení juga aquest diumenge 5 de juny, a partir de les sis de la tarda, l'últim partit d'aquesta temporada. L'enfrontament davant de la UCF Santa Perpètua és clau per aspirar a la salvació i mantenir la categoria, Primera Catalana, un any més.

Les figuerenques, que actualment són catorzenes a la classificació, arriben a la 33a jornada amb bones sensacions després de tres victòries, un empat i una derrota en els darrers cinc partits. Per sota seu, hi ha el Molinos A (21p), la Fundació Unió Esportiva Olot (20p), i el Base Montcada C (2p).

👉 𝗛𝗜 𝗖𝗥𝗘𝗜𝗘𝗠! Després de sumar 10 dels últims 15 punts arribem amb molta força a l'últim partit de la temporada que ens pot encaminar a la salvació a #1cat #futfem



➡️ Demà diumenge (18 h), 1r equip femení-@SantaUcf a Vilatenim. 𝙁𝙞𝙣𝙨 𝙖𝙡 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡! 💪💙 pic.twitter.com/wXATzJKsaS — UE Figueres 💯 (@UEFigueres) 4 de junio de 2022

La UE Figueres necessita sumar els tres punts i esperar resultats d'altres equips com el Santa Eugènia. Pel que fa al rival d'avui, les de Santa Perpètua són novenes a la classificació amb 42 punts.

Per aquest motiu, i sabent la importància de l'enfrontament d'aquest diumenge, el club ha animat a tothom a ser a Vilatenim amb entrada gratuïta.