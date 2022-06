El Reial Madrid va imposar la llei de Tavares contra un Baskonia fos físicament i anímicament, va guanyar per 83-71 i va col·locar un clar 2-0 en l’eliminatòria de semifinals, en un partit convertit en una festa des de l’inici per l’homenatge que el club va retre a l’exmadridista Jaycee Carroll i en què Pablo Laso va aixecar el càstig al base francès Thomas Heurtel, apartat de l’equip des del 31 de març per indisciplina, i que va tornar a saltar a la pista per jugar els últims tres minuts de partit.

Tavares



Tavares va ser l'exclusiu protagonista dels cinc primers minuts en què va sumar 8 punts, 4 rebots, 3 d'ofensius, i 1 tap, per disparar l'equip blanc al marcador (11-5). El Baskonia, més dur en defensa que en el primer partit, es va mostrar desencertat en atac i tou en els rebots, i el 18-15 amb què va acabar el primer quart gairebé va ser bo per als seus interessos.



La sortida del segon acte va ser crucial amb un 13-0 local, inaugurat amb 5 punts seguits de Rudy, un triple de Hanga des de gairebé mitja pista en el límit de la possessió i un altre de Randolph. L'equip vitorià va arribar a perdre per 16 punts, 31-15 (min. 14.30), tot i que la reacció va arribar de la mà de Fontecchio fins aconseguir un parcial similar, 0-11, fins al 31-26 en tot just dos minuts. La sortida de Juan Núñez, que aquest dissabte va fer 18 anys, va tancar el parcial amb 5 punts seguits. El joc es va estabilitzar i els equips van marxar als vestidors amb 40-30 al lluminós. El Madrid va continuar dominant el rebot, 25-18, i el Baskonia fallant en el llançament, 2 de 13 en triples. Amb Hanga liderant La sortida del tercer quart va ser més tranquil·la pel que fa al marcador, amb els dos equips intentant frenar en defensa el rival, tot i que amb avantatge madridista 6-2 en els primers 4 minuts, que es va transformar en un no-res en un 50-32, per frustració de Baldwin.



En l'equador del tercer acte la quarta personal de Baldwin va semblar deixar l'equip vitorià lligat de mans contra un Madrid poc brillant però segur i ferri darrere. Vanja Marinkovic va posar una mica de geni per intentar esmorteir el marcador (66-45). El Madrid, amb Hanga liderant, va trencar definitivament el partit amb un 75-47 en el minut 32, cosa que va permetre Laso gestionar els minuts dels seus jugadors. Heurtel va sortir a la pista els últims tres minuts, mentre rebia alguns xiulets de l'afició. No ho feia des del 31 de març. Al final, 83-71 i un 2-0 molt clar per al Madrid contra un Baskonia fos físicament i anímicament.