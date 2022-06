AE Roses prepara el campus amb el Girona

Amb la temporada gairebé acabada per tots els equips del l’entitat de Roses, Sergi López fa un balanç positiu de l’any. El primer equip va obtenir la permanència a 2a catalana amb un a segona fase molt treballada. La resta d’equips del club han rendit a un molt bon nivell i els responsables se’n senten satisfets.

El president del club destaca la feina ben fet per totes les parts implicades, des de la Junta Directiva, els entrenadors del club i tota la gent que rema cap a la mateixa direcció. «La feinada dels últims tres anys ha estat increïble, en poc temps hem crescut molt com a club passant de divuit a vint-i-set equips. Quan això passa és perquè les coses es fan bé. Cal ser exigent i autocrític per poder millorar i aquesta és la manera que tenim de veure el futur de l’AE Roses».

Segona edició

La passada setmana l’AE Roses anunciava a les seves xarxes socials la renovació de la vinculació amb el FC Girona, i donava així el tret de sortida a les inscripcions per la segona edició del campus d’estiu. «Som un club formatiu i volem donar l’opció als nostres jugadors de fer un pas més en el seu creixement futbolístic. La vinculació que tenim amb el FC Girona ens permet treballar durant l’estiu amb tècnics de renom i amb una metodologia molt clara», explica López.

Una aposta clara

I és que l‘AE Roses, que aquest any ha tingut vint-i-cinc equips en competició: dos benjamins, cinc alevins, tres infantils, tres cadets, dos juvenils, un equip a quarta catalana i el primer equip a segona catalana, més dos equips femenins. Tots aquests equips són gairebé 370 futbolistes, a l’AE Roses es treballa la pedrera amb molta cura.

Diversos jugadors de Roses han progressat en el futbol formatiu i clubs de renom s’han fixat en ells. «Des del club creiem que els nostres jugadors més destacats, amb més projecció, han de fer el salt endavant per anar a jugar a clubs com el FC Girona, el club referent de la província».

El president Sergi López ens parla de la seva manera d’entrenar per a la millora dels jugadors: «Corregim la tècnica individual dels nostres jugadors o algun mal hàbit que puguin haver adquirit els jugadors i jugadores, l’estiu és un bon moment per a la tecnificació» assegura.

Lleure assegurat

Però no tot és entrenament, al Campus del FC Girona que s’organitzarà a Roses els jugadors també faran activitats de lleure com banyar-se a la piscina, també hi haurà interacció amb jugadors professionals del primer equip i els participants comptaran amb una equipació exclusiva del campus. «La passada edició vam poder sortejar botes de jugadors de primer nivell mundial com les del Kun Agüero ex-jugador del FC Barcelona, o les d’en Raheem Sterling, davanter del del Manchester City FC que acaba de guanyar la Premier League, aquest és un dels trets diferencials del nostre Campus. Convivència amb altres jugadors que no es coneixen, algun any hem tingut jugadors francesos que estiuegen a Roses i això és molt enriquidor pels nanos».