Rafael Nadal serà a la final de Roland Garros. I ho va aconseguir sense guanyar el partit contra Alexander Zverev. El tennista alemany es va haver de retirar de la Philippe Chatrier quan es portaven 3 hores i 5 minuts per una caiguda en què es va torçar el turmell dret. El seu crit de dolor va ressonar a la pista central, amb el sostre tancat per la pluja, que havia començat a caure sobre París abans de començar el partit.

El 13 vegades campió del torneig dominava el marcador per 7-6 (10-8) i el segon set tenia avantatge de 6-5 per a Zverev, quan Nadal amb 30-40 va connectar un ‘drive’ des del fons de la pista i el tennista alemany va córrer per tornar-lo però no va arribar, el peu dret li va fallar i va caure sobre el turmell. Se’l van emportar amb cadira de rodes i, quan va tornar a la pista, va aparèixer amb crosses per acomiadar-se del públic que, per primer cop, el va ovacionar.

Nadal esperava assegut a la cadira. A la llotja de Nadal no es podien creure el que havia passat. Es temien el pitjor i, un cop més, Nadal marxa de la pista com a vencedor, el dia que feia 36 anys.

«Ho sento molt per Sasha. Ha jugat un gran torneig. No és agradable guanyar un partit així. Ho sento realment per ell», deia Nadal

«Hem jugat un partit increïble durant més de 3 hores. Soc feliç de poder tornar a jugar la final, però veure plorar Sasha en la semifinal ha sigut un moment molt dur».