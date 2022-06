Els rumors d’una possible sortida del <strong>FC Barcelona</strong> del davanter <strong>Ousmane Dembélé</strong>semblen ser a prop de confirmar-se. Mentre que la renovació de l’extrem no arriba, molts mitjans s’han fet ressò que el jugador francès havia posat en <strong>lloguer</strong>una de les seves vivendes de <strong>Barcelona</strong>. No obstant, altres periodistes no han tardat a desmentir la informació.

Més enllà de les qüestions futbolístiques, el xalet de Dembélé està ubicat a l’exclusiva zona de <strong>Pedralbes</strong> i compta amb els equipaments necessaris per fer ascendir el preu d’un hipotètic <strong>lloguer</strong>fins als 18.000 euros mensuals. Jardí, piscina i cine La <strong>luxosa </strong>vivenda de l’internacional per França disposa de tot tipus d’espais equipats. La casa compta amb total privacitat gràcies al seu ampli jardí, on també hi ha la piscina. El xalet està conformat per quatre lluminosos dormitoris dobles, un d’aquests amb vestidor, una cuina totalment equipada i una sala d’estar dividida en dos espais a la planta baixa. D’altra banda, a la planta superior, a més d’un altre gran dormitori, hi ha una sala polivalent, que actualment està preparada com a sala de cine i música, ja que compta amb projector i una gran pantalla. Controvèrsia amb l’anunci Dijous, molts mitjans van reportar que el jugador gal havia publicat un anunci sobre el lloguer de la seva vivenda a Barcelona. No obstant, hores més tard, la informació, que també avançava un <strong>acord </strong>del davanter amb el <strong>París Saint-Germain</strong>, va quedar desmentida per altres periodistes, que afirmaven que la notícia era falsa malgrat no donar-se avanços en la negociació sobre la seva renovació. 👉La última reunión Sissoko-Alemany fue el lunes en Bcn. No hubo avances. Las finanzas no permiten una nueva oferta. Ni Dembélé ni su agente han comunicado nada oficialmente al Barça. Aún no se ha producido la reunión definitiva. Su casa en Bcn no está en alquiler. @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) 26 de mayo de 2022