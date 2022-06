Espanya va començar la Nations League amb un empat en un partit més propi de la pretemporada que d’una competició seriosa. Una igualada que va penalitzar un error de la defensa dels de Luis Enrique en el tram final després de dominar durant tot el partit una Portugal mandrosa.

L’afany recaptatori de FIFA i UEFA ha saturat el calendari amb competicions noves com la Nations League o la Finalissima. Tornejos que els equips es prenen relaxadament, fins al punt de convertir-se en un homenatge a Chiellini en el seu comiat d’Itàlia o, com en aquest cas, deixar Cristiano Ronaldo suplent. Pocs partits ha començat l’exmadridista a la banqueta en la seva carrera.

Serveixi com a símptoma que les grades del Villamarín amb prou feines van registrar mitja entrada, uns 30.000 espectadors. Davant aquest panorama el partit va arrencar amb pinta de partit de pretemporada. Calor, molt toc, espais... Malgrat que Luis Enrique va insistir en la pressió a la sortida dels lusitans, els de Santos van tocar amb criteri i Espanya es va acabar replegant per sortir a la contra.

Gol de Morata

Rafael Leao va tenir la primera ocasió clara passat el quart d’hora. L’absència de Cristiano alliberava els atacants portuguesos, al no estar condicionats per la seva presència. Dinamisme, associació, carrilers llargs... Aquesta Portugal, home per home, és candidata a lluitar pel Mundial. No obstant, juga sense migcampista posicional al mig, i en la contra d’Espanya, després d’una recuperació de Gavi, Sarabia va assistir Morata, que va avançar els de Luis Enrique. Cinc minuts després Carlos Soler va poder fer el segon en un altre contraatac. Portugal tocava la pilota, però les fuetades eren espanyoles. Al descans manava el gol de Morata i els portuguesos es queixaven d’un penal no xiulat a Otavio.

Luis Enrique marxava content amb l’acompliment de l’equip. Al migcamp Busquets va donar una exhibició de col·locació, Gavi va ser molt agressiu en la recuperació i la sortida de les contres i Carlos Soler es va mostrar participatiu en atac. Això afegit a la sobrietat de la defensa, que ajudava una Portugal que no espantava amb la pilota als peus. L’anunciada pressió alta d’Espanya es convertia en un eficient exercici de contraatac.

Duel ‘blaugrana’ a la medul·lar

La segona part va començar amb Portugal tallant la via d’aigua a la medul·lar, on Rubén Neves, el migcampista que pretén el Barcelona, va saltar al camp per un superat Moutinho. I els lusitans van aconseguir el domini del joc. Més ben col·locats al camp i amb una mica més de gana, que no era gaire difícil després de la indolència de la primera part, Espanya començava a patir. Rafael Leao va tenir la seva ocasió, però Unai Simón va estar impecable amb el peu. Passada l’hora va sortir al camp Cristiano mentre Luis Enrique ficava cames a la medul·lar amb Koke per Soler i verticalitat amb Dani Olmo per un Ferran intranscendent.

Espanya jugava al ritme que marcaven Busquets, que superava Xavi en nombre d’internacionalitats (134), i especialment un Gavi que va ser qui més seriosament es va prendre el partit. Potser perquè estava a pocs quilòmetres de casa i hi havia molts amics a la grada. De Tomás va substituir Morata en l’últim tram de partit per mirar de donar l’estocada als lusitans, que tampoc van patir gaire en la segona part.

Luis Enrique va donar ordres d’adormir el partit, cosa en què van col·laborar els portuguesos, que van saltar al Villamarín en mode funcionarial. Els de Santos no van ser un rival especialment exigent i no van mostrar la versió vertical i ofensiva que s’espera sempre d’un equip en què, a més Cristiano, hi ha Bernardo Silva o Rafael Leao. De Bruno Fernandes fa molt que no hi ha notícies. Espanya s’havia desinflat i això ho va aprofitar Orta en el minut 81 per aprofitar un clamorós error de la defensa de Luis Enrique, que es va enfadar molt. I amb aquest panorama es va esllanguir el partit que obre la participació d’Espanya en aquesta Nations League amb un empat tan just com econòmic en un enfrontament amb tuf estiuenc més propi de pretemporada. Ansu Fati no va saltar al camp i ara Espanya prepara la seva visita a Txèquia, per després anar a Suïssa i acabar rebent els txecs a Màlaga. Portugal no perd a Espanya des de 1958.