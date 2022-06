Quan #ChampionsforPedrito va començar a rodar, Juan Pablo Amantini no podia imaginar la dimensió que acabaria tenint. Aquest defensa argentí, que als 37 anys ha sigut un rodamon del futbol ‘amateur’ català, va començar a muntar al gener un partit solidari per recaptar fons per aconseguir un gos terapeuta per al seu fill Pedrito. El nen, de quatre anys, té Coffin-Siris, una malaltia rara que pateixen menys de 60 persones a tot Espanya. El partit solidari es disputarà finalment aquest dissabte després d’haver rebut el reconeixement d’Iniesta, Pedri i Alba, entre molts altres.

Una vez presentada nuestra imagen, @JPAmantini y @Javitosanc tienen algo importante que anunciar:

“Tenemos claro que el #ChampionsForPedrito va a ser un espectáculo”

¡No te lo pierdas!

Abrimos periodo de donaciones y pre-reserva de entradas en https://t.co/pkOK3SViDV pic.twitter.com/PC1mVnVQfR — Champions For Pedrito (@champions4pedro) 1 de febrero de 2022

«Estem molt contents, veure la quantitat de gent que s’ha afegit al moviment et deixa sense paraules», assegura el Juan Pablo. En el cas de la seva dona, Guillermina Marquina, és literal. «Fins i tot s’ha quedat sense veu i està preocupada perquè ha de fer un discurs. No para de plorar perquè és una cosa molt maca. Serà un dia de molts sentiments», diu el defensa.

Tot just néixer, al Pedrito se’l van haver d’emportar a l’uci, on es va passar els primers quatre mesos de vida. «Li van fer tota mena de proves i van veure que anaven sortint cosetes tant en l’àmbit neuronal, del cor, motriu, el menjar en lloc d’anar-li a l’estómac se li anava als pulmons... Si segueixo, no acabo», explica el pare. «El Pedrito necessita una persona que sempre estigui per ell. Per menjar, per portar-lo als metges, a les teràpies. Es va estar alimentant per sonda nasogàstrica molt temps i fins gairebé els quatre anys no va començar a caminar –explica la mare–. Al novembre va començar a tenir crisis epilèptiques. A la nit té apnees i m’he acostumat a no tenir un son profund. Dormo amb la seva respiració i a la mínima em desperto perquè sé que l’he de moure perquè no entri en parada».

El futbol català s’ha bolcat amb Amantini. Des que va començar a jugar al Badalona B, aquest central argentí de la vella escola ha passat per molts equips de Tercera com el Gavà, el Blanes, l’Europa, la Muntanyesa, el Terrassa, el Cerdanyola, el Llagostera, el Vilafranca i el Castelldefels. En aquest últim va conèixer Javi Sánchez, amic inseparable des d’aleshores que l’ha ajudant amb un projecte que no ha parat de créixer.

Jugadors i jugadores de Primera

A més del San Cristóbal, l’actual equip del Juan Pablo, altres clubs li havien ofert el seu camp per disputar el partit: el Sant Feliu, el Cerdanyola, la Muntanyesa, el Manlleu, el Vilafranca, el Pomar, el Parets, el Tona... Finalment, el matx es jugarà aquest dissabte al camp municipal de l’Hospitalet a les 18.30. Des de les quatre hi haurà activitats lúdiques i es podran comprar les samarretes i dessuadores solidàries. Un total de 66 jugadors i jugadores disputaran el partit de 90 minuts, amb canvis cada mitja hora. En la convocatòria hi ha jugadors des de Primera (com el porter Dani Cárdenas, del Llevant) fins a Primera Catalana i jugadores com Elena Julve, que milita al Llevant les Planes (que acaba de pujar a la màxima divisió femenina).

No sé si lo conocéis, pero un tal Andrés Iniesta (@andresiniesta8) nos envía todo su apoyo desde 🇯🇵 y os anima a sumar a este maravilloso movimiento solidario llamado #ChampionsForPedrito.



¿Y si acabamos vibrando como en aquel maravilloso 116' de Sudàfrica?



El 🐕‍🦺es ese gol... pic.twitter.com/tkxx5P26OB — Champions For Pedrito (@champions4pedro) 6 de febrero de 2022

Olmo, Gerard, Borja...

No només han comptat amb la complicitat del futbol ‘amateur’. «Alba, Pedri, Iniesta, Borja Iglesias, Gerard Moreno i Dani Olmo, entre altres, ens han donat un cop de mà. Gairebé cap vindrà a jugar perquè no es poden jugar el físic però ens han ajudat, ens han enviat samarretes firmades que sortejarem i han enviat vídeos de suport per difondre’ls».

Juan Pablo Amantini (a l’esquerra) i Javi Sánchez.

Objectiu: 18.000 euros

L’objectiu és arribar als 18.000 euros per aconseguir un Australian Cobberdog, un gos terapèutic de gran sensibilitat, per moure el Pedrito en episodis de crisis nocturnes i permetre que els pares puguin descansar. Ja estan en llista d’espera per tenir-lo i Amantini confia que arribaran a la xifra marcada. Si la superen, els diners seran per a les costoses teràpies del Pedrito, el protagonista d’un dissabte molt especial.