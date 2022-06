La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dimecres que la candidatura única de Catalunya als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 té «totes les garanties per poder guanyar» després d’haver passat l’avaluació dels membres del Comitè Olímpic Internacional (COI).

«La nostra opció era col·laborar amb un altre territori, que era Aragó i tenia estacions d’esquí nòrdic que complien els requeriments. Però, si no és possible aquest acord, la nostra candidatura, com han vist i avaluat assessors del COI, té totes les garanties per poder guanyar», ha assegurat en declaracions a mitjans.

Vilagrà ha acudit a la seu del Comitè Olímpic Espanyol (COE) per firmar l’acord entre el mateix COE, el ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern i l’Olympic Refuge Foundation. Un acte en què ha estat present també el president del COI, Thomas Bach.

Segons la consellera catalana, es preparen des del 2010 per obtenir els Jocs d’hivern del 2030 i, si no hi ha acord possible amb Aragó sota el paraigua del COE, estaran llestos per aspirar-hi amb una candidatura única.

«Els nostres informes i el nostre treball tècnic des del 2010 plantejaven que Catalunya tingués candidatura junt amb altres estats (com Bòsnia i Hercegovina, amb les instal·lacions de salt de Sarajevo), on probablement es podrien fer els salts i altres disciplines. I això és perfectament possible», ha assegurat.

En aquest sentit, ha recalcat que la preparació de la candidatura catalana està en marxa des de fa 12 anys. «Nosaltres ens havíem preparat des del 2010 per tenir una candidatura en solitari. En aquest sentit, es va plantejar una altra opció i nosaltres hi vam col·laborar. Però, si no és possible, els nostres informes l’avalen [la candidatura única]», ha comentat amb referència a aquest acord, que sembla truncat, junt amb Aragó.

«No entrem en aquest debat, perquè el debat tècnic ja es va tenir i es van valorar diferents opcions. En aquest criteri tècnic és en el que creiem i no ens hem mogut mai», ha remarcat quant a la idea de fer una nova proposta tècnica conjunta junt amb el Pirineu aragonès.