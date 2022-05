El CF Viladamat té l’ascens històric a Segona Catalana més a prop que mai i és que quan queden dues jornades manté quatre punts d’avantatge respecte el seu rival directe i immediat perseguidor, l’Atlètic Bisbalenc. Capricis del calendari, els de Botxi poden celebrar l’ascens precisament a la Bisbal aquest diumenge (18 h). Els viladamatencs obtindran el títol si guanyen o empaten mentre que si perden mantindran el lideratge però hauran de posposar-ho per a l’última jornada.

En el darrer partit, el Viladamat es va desfer del Bellcaire (3-0) amb gols a la segona part de Joel, David Puig i Lolo, mentre que el Bisbalenc va patir per superar el Vilamalla (1-2) i no va desencallar el duel fins al minut 70.

A Segona Catalana, el Marca de l’Ham va acabar amb el patiment de la segona fase per al permanència i el triomf al camp de la Unió Girona (2-4), amb un trio de gols de Nico Ortega, li garanteix la salvació a una jornada per acabar. Edu Ortega, entrenador dels figuerencs, no continuarà després de sis temporades, entre les quals va assolir l’ascens a Segona el 2017.