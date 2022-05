Sota una calor de justícia a Madrid, un dia abans de partir a Sevilla i mentre els seus companys es dedicaven a assajar penals, Ansu Fati rebia una atenció especial del seleccionador Luis Enrique.

El davanter del Barcelona, que ha tornat amb la selecció mesos després de la seva última compareixença, s’exercitava amb l’ajuda d’un membre de l’‘staff’ i la vigilància exclusiva d’un Luis Enrique descalç i sense samarreta. Ansu rebia la pilota d’esquena i sortia indistintament per dreta o esquerra per rematar de primeres a gol. Jugades que eren corregides pel tècnic asturià, molt bolcat amb el davanter blaugrana. El seleccionador ja va advertir: «Tinc un pla especial per a ell, no correrem cap risc. El veurem entrenar, no disputarà gaires minuts. És més una tornada a la competició i als paràmetres de la selecció. És més un premi que una càrrega de minuts».

🤫 Ahora que está de moda el #ASMR, vamos a poneros un vídeo para que escuchéis el entrenamiento de hoy.



🤷🏻‍♂️ Por probar. ¿Os gustan este tipo de vídeos?



🔊 ¡¡SUBID EL VOLUMEN!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/pQNwuUyhEF — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 31 de mayo de 2022

L’asturià està centrat a recuperar la producció golejadora d’un equip que no acaba de tenir un referent golejador, especialment després de la conclusió d’una temporada en què els davanters de la selecció no han acabat encertats. Morata, per exemple, referent ofensiu del que Luis Enrique va dir que Espanya són «Morata i deu més», ha marcat un gol en els dos últims mesos. I Raúl de Tomás amb prou feines en suma tres en els tres últims mesos. Això dispara la importància del blaugrana que a l’‘staff’ veuen com un jugador desequilibrant i amb més gol que la resta d’atacants. Preguntat Pablo Sarabia per com veu Ansu, el del PSG, cedit a l’ Sporting de Portugal, advertia: «l’he vist molt involucrat, amb il·lusió. És un company que ha passat moments durs. Sempre que algú passa per això mirem de recolzar-lo perquè estigui com més còmode millor. L’he vist bé».

La responsabilitat del gol

La responsabilitat del golSarabia, que pinta a titular d’aquí 48 hores a Sevilla davant Portugal, incideix en el repartiment de responsabilitats: Els gols són obra de diferents jugadors i això és bo, així ningú té la pressió d’haver de marcar 20 gols. Si tots aportem, això enriqueix». Espanya s’enfronta aquest dijous a Portugal al Benito Villamarín, diumenge a Praga a Txèquia, el 9 a Suïssa a Ginebra i el 12 a Màlaga a La Rosaleda davant els txecs.