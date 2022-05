El partit d’anada (4-2) havia deixat l’eliminatòria oberta tot i la victòria del CH Figueres. Els blaus sabien que havien de jugar de tu a tu contra un rival, el CP Monjos que havia deixat clara la seva personalitat a la pista.

L’afició de Figueres, que va tenyir de blau les grades del pavelló de Santa Margarida i el Monjos, va animar en tot moment els visitants. Els de Christian Albao es van avançar en el marcador ben d’hora situant l’1-4. «Ens vam confiar amb aquest avantatge i ens vam relaxar en accés, però els jugadors van ser capaços de controlar el partit», comenta el tècnic jonquerenc.

Equip construït amb ambició

Aquest era el primer any que l’entitat figuerenca comptava amb un equip sènior. El president Jordi Vidal va confiar des de l’inici en el grup de jugadors que s’havia aconseguit i finalment ha arribat l’ascens.

«Quan fas un equip d’aquest nivell has de tenir aspiracions de pujar de categoria, però no s’ha de voler córrer, cal treballar molt cada dia i cal molt esforç, és així com arriben els resultats» afirma Albao. «Ara toca descansar i gaudir de l’èxit aconseguit» comenta l’entrenador.

L’equip que ha aconseguit l’ascens a Segona Catalana ha estat format pels jugadors: Lauren Andres, Andrea Bolcato, Pere Brugat, Àlex Díaz, Ferran Faig, Lluis Lizana, Víctor Sánchez, Ardià Baños, Eloi Benito, Pau Huercio, Joan Llopart, Aitor López, Aleix Casacuberta, Sergi Clotet, Martí Faig, Lluc Garcia, Leandro Jiménez, Pau Judal, Biel Palomeras, Martí Pérez i Joan Ruano i l’staff tècnic de Christian Albao, Francsc Prat i Àlex Sànchez.