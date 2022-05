El president d'Iberdrola Energia Espanya, Aitor Moso, ha lliurat a María León, Mapi León, jugadora del FC Barcelona, de la distinció MVP (Most Valuable Player), que reconeix a la jugadora més destacada de la final de la Copa de la Reina Iberdrola de Futbol Femení. L'enfrontament, disputat aquest mateix matí en l'Estadi Municipal de Santo Domingo a Alcorcón entre el FC Barcelona i l'Sporting Club de Huelva, ha finalitzat amb la victòria del FC Barcelona per 6-1.

D'aquesta manera, el Futbol Club Barcelona es fa amb la seva novena Copa, sent l'equip amb més títols en aquesta competició.

"Sentim molta alegria. Era una manera d'acabar bé l'any, aconseguint tres títols de quatre possibles pel que estem molt contentes” ha explicat María León, MVP del partit, a peu de camp en finalitzar l'enfrontament. Sobre la gran temporada de l'equip blaugrana ha assegurat que “ha estat una temporada molt bona, l'única cosa que se'ns va escapar va ser la Champions però som conscients que és una cosa molt complicada. Cal continuar treballant perquè és clar que anem per bon camí”.

Iberdrola continua mostrant compromís amb el futbol a través del seu suport a totes les competicions d'aquest esport. D'aquesta manera, dona nom a la màxima competició nacional, la Primera Iberdrola, i a la segona divisió, denominada Repte Iberdrola. A més, impulsa la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya. Per segona temporada consecutiva, la companyia ha donat suport també al col·lectiu de les àrbitres de Primera Iberdrola.

Aitor Moso, president d'Iberdrola Energia Espanya, ha destacat “el ferm compromís a continuar donant suport a competicions tan importants com la Copa de la Reina Iberdrola per a continuar donant-li visibilitat al futbol femení. El nivell de les competicions nacionals i el seu seguiment és cada vegada més elevat, la qual cosa està ajudant a la consolidació de referents per a les noves generacions”.

Iberdrola, pionera en l'impuls de l'esport practicat per dones

L'impuls a l'esport practicat per dones s'ha convertit en una palanca clau per a Iberdrola i per al foment de la igualtat real entre homes i dones, un dels seus valors essencials. Iberdrola es va convertir en 2016 en la primera empresa a realitzar una aposta ferma i global per la igualtat i l'apoderament de la dona a través de l'esport. En l'actualitat, la companyia dona suport a 32 federacions: gimnàstica, triatló, rugbi, piragüisme, bàdminton, futbol, handbol, voleibol, hoquei, tennis taula, atletisme, karate, boxa, surf, esports de gel, esgrima, activitats subaquàtiques, bitlles, esports d'hivern, halterofília, judo, lluites olímpiques, muntanya i escalada, natació, patinatge, pilota, rem, esquaix, taekwondo, tennis, tir amb arc i espelma. Així mateix, dona nom a 32 lligues, totes elles de màxima categoria, i a altres 100 competicions amb naming right.

Reduir la bretxa de gènere en l'esport és una aposta per la igualtat de la dona a través de l'excel·lència i es tradueix en un important referent per a les nenes, des de la seva pràctica de l'activitat física i esportiva en tots els nivells del sistema educatiu, per a assenyalar-los que el camí fins a l'esport federat i el d'alt rendiment és possible també per a elles.