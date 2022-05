El mexicà Sergio Pérez (Red Bull) s'ha beneficiat de l'estratègia de carrera del seu equip per a emportar-se el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, setena prova del Mundial, que s'ha reduit en voltes per dues banderes vermelles i en la qual l'espanyol Carlos Sainz (Ferrari) ha sigut segon i el seu company i actual campió, el neerlandès Max Verstepen, tercer.

'Checo' Pérez sortia per darrere dels dos Ferrari, el de Sainz i el del monegasc Charles Leclerc, que ha tornat a patir la mala sort que li acompanya a casa seva, on, aquesta vegada, almenys, ha pogut aconseguir la línia de meta, no com en les anteriors.

El tapatío ha aprofitat la seva primera parada a 'boxes' per avançar als dos Ferrari quan aquests han passat pel 'pit lane' i la victòria no se li ha escapat, encara que ha hagut de defensar-se de Sainz pel desgast dels seus pneumàtics, en una carrera amb dues banderes vermelles, una per pluja i una altra per un accident de Mick Schumacher (Haas).

La prova del Principat ha començat amb sobresalt. L'aparició de la pluja deu minuts abans de la sortida ha alterat els plans. S'ha demorat inicialment nou minuts, s'han afegit set més i els cotxes han partit darrere del cotxe de seguretat fins que s'ha mostrat la bandera vermella després del primer pas per la meta.

Els monoplaces han tornat a la zona de boxes i s'ha reprès quan en condicions normals ja portarien una hora i cinc minuts rodant. Leclerc ha ficat la directa i ha obert bretxa respecte a Sainz (més de cinc segons en dotze girs); Pérez i Verstappen s'acostaven al madrileny, que ha retallat distàncies.

CLASSIFICACIÓ GP MÓNACO

.1. Sergio Pérez MEX Red Bull 64 vueltas

.2. Carlos Sainz ESP Ferrari a 1.154

.3. Max Verstappen NED Red Bull a 1.491

.4. Charles Leclerc MON Ferrari a 2.922

.5. George Russell GBR Mercedes a 11.968

.6. Lando Norris GBR McLaren a 12.231

.7. Fernando Alonso ESP Alpine a 46.358

.8. Lewis Hamilton GBR Mercedes a 50.388

.9. Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo a 52.525

10. Sebastian Vettel GER Aston Martin a 53.536

11. Pierre Gasly FRA Alpha Tauri a 54.289

12. Esteban Ocon FRA Alpine a 55.644

13. Daniel Ricciardo AUS McLaren a 57.635

14. Lance Stroll CAN Aston Martin a 60.802

15. Nicholas Latifi CAN Williams -

16. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo -

17. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri -

18. Alexander Albon THA Williams -

19. Mick Schumacher GER Haas -

20. Kevin Magnussen DIN Haas -