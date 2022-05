La final de la Champions League va estar marcada pel caos i els incidents que es van viure a l’avantsala de la trobada i que va obligar a retardar l’inici del partit 37 minuts. La policia francesa ha anunciat aquest diumenge a la matinada que ha detingut 68 persones als voltants de l’estadi Saint-Denis de París. La UEFA afirma que es va generar l’enrenou perquè «milers d’espectadors van comprar entrades falses» per veure com el Reial Madrid guanyava el Liverpool (0-1) i alçava la seva catorzena Lliga de Campions.

Les autoritats franceses reiteren que van demanar als aficionats que acudissin a l’Stade de France tres hores abans del partit (a les 6 de la tarda) per evitar aglomeracions. Però això no va evitar que regnés la confusió i la desorganització. A més de seguidors amb entrades falses, el ministre de l’Interior de França, Gerald Darmanin, va explicar a Twitter que els problemes van ser causats per l’actitud de «milers de seguidors britànics sense entrada que van forçar els accessos» de l’estadi.

D’altra banda, la prefectura de policia de París va explicar que abans del partit «molts seguidors sense entrada per al partit o amb entrades falses van pertorbar l’accés en el nivell del perímetre de seguretat exterior» de l’estadi.

Amb tot, els agents van utilitzar gas pebre per dispersar la multitud. La UEFA ha precisat que procedirà «urgentment» a fer un auditoria per saber què va passar. La farà en col·laboració amb les autoritats franceses i amb la Federació Francesa de Futbol, ha indicat.

«Milers» d’entrades falses

Després del final del partit, la UEFA va donar explicacions dels enrenous. «A mesura que s’acostava l’inici del partit, els torns al costat de les tribunes reservades al Liverpool es van veure bloquejats per milers d’espectadors que van comprar entrades falses i que no funcionaven», va explicar l’entitat en un comunicat.

A statement on the issues surrounding the delay to tonight's #UCLfinal kick-off. — UEFA (@UEFA) 28 de mayo de 2022

«Problemes inacceptables»

«Estem molt decebuts pels problemes d’accés i per les violacions del perímetre de seguretat que van patir els seguidors del Liverpool», va explicar, per la seva part, el club anglès. «És el partit més important del futbol europeu i els aficionats no haurien de viure aquestes escenes, de les quals hem sigut testimonis aquesta nit. Hem demanat oficialment una investigació per determinar les causes d’aquests problemes inacceptables», va lamentar en un comunicat el club subcampió d’Anglaterra i ara subcampió d’Europa.

50.000 ‘merengues’ a Cibeles

La catorzena Champions del Madrid va mobilitzar els aficionats a la capital d’Espanya. Més de 50.000 persones, segons la delegació del Govern, es van congregar «en massa» a la plaça de Cibeles per celebrar la victòria. El Samur va atendre ahir a la nit 51 de seguidors, cinc d’ells per cremades de bengales i la resta per caigudes, lipotímies i contusions, segons el balanç d’Emergències Madrid.

Hores abans, durant el partit, en l’entorn de l’estadi Santiago Bernabéu, on milers de seguidors madridistes van seguir la final en pantalles de grans dimensions, els sanitaris del servei d’urgències extrahospitalàries van atendre 22 persones.

Aquesta tarda, la plaça de Cibeles tornarà a acollir els seguidors del Reial Madrid amb la presència de l’equip, que procedirà al ritu tradicional d’oferir el trofeu europeu a la seva deessa.