Karim Benzema farà 35 anys l’endemà de la final del Mundial de Qatar. I pot ser que ho faci sent Pilota d’Or, campió d’Europa i, fins i tot, campió del món. Cap dels companys de classe que li feien bullying a Coco, com el coneixien a l’escola, sospitava que aquest nen rodanxó arribaria a aquest estatus.

Però Karim Benzema és avui el clar favorit per guanyar la Pilota d’Or després de reconvertir-se en golejador traient-se de sobre la sospitosa aroma de davanter bohemi que el persegueix. És un dels vuit Benzema (Gressy, Sabri, Nafissa, Faryd, Lydia, Sofia, Celia, Leticia i Karim) que es van criar als carrers del conflictiu barri de Bron, als afores de Lió. Gressy i Sabri treballen amb ell. La resta fa la seva vida amb discreció.

Coco va començar a jugar al futbol al Bron Terraillon, fins que un doblet contra el Lió va provocar el seu fitxatge per l’Olympique. Va fer d’aplegapilotes del primer equip, fins que un dia va pujar a entrenar amb ells. Carew, Maoluda i Wiltford li feien bromes, fins que Benzema se’n va cansar: «He sigut el vostre aplegapilotes, però ara vinc a competir amb vosaltres i aconseguir la samarreta número 10».

Punt d’inflexió

Va arribar al Reial Madrid el 2009, però el punt d’inflexió va ser amb la marxa de Cristiano Ronaldo. Va deixar de jugar d’esquena i va començar a mirar cap a porteria. En les quatre temporades al costat de Ronaldo no va arribar als 20 gols per campanya. En els quatre sense ell suma més de 30 gols per curs. Ho explica amb naturalitat: «M’havia de moure més i deixar-li espai. Se’n va anar, vaig agafar el relleu i ara em cuido jo de marcar els gols».

Thomas Tuchel, del Chelsea, afirma que «Benzema és un dels jugadors més subestimats del món» i per a Zidane, «Karim és el millor davanter del món». Si hagués llançat els 91 penals que va tirar Cristiano ja seria el golejador més important de la història del Madrid. El millor jugador probablement fa temps que ho és.