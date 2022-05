El Govern ha decidit posposar la <strong>consulta </strong>sobre els <strong>Jocs Olímpics d’Hivern 2030</strong> per la falta d’acord amb l’Aragó en una candidatura conjunta. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, tenia previst firmar aquest divendres el decret per celebrar la consulta el 24 de juliol. Però, a menys de dos mesos per a la cita amb les urnes, la incertesa que provoca l’enrocament del Govern de Javier Lambán ha provocat aquest ajornament.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que mantenen la voluntat de preguntar a la ciutadania sobre la conveniència de celebrar o no els jocs i que per «respecte» prefereixen esperar, perquè volen que «quan es voti la gent tingui tota la informació» de com serà la candidatura, i ara no la tenen.

Vilagrà ha destacat que la Generalitat ha respectat tots els acords però que «l’han trencat interessos polítics», i ha lamentat que la «posició intransigent d’una part ha boicotejat el projecte». El Govern «exigeix celeritat» al COE perquè considera que no es poden «permetre la indefinició» i de nou insta Blanco a explorar totes les opcions, inclosa una candidatura catalana en solitari.

«Això no va de retrobament»

«Això no va de retrobament, sinó de fer una candidatura competitiva», ha sentenciat Vilagrà, en al·lusió a les declaracions de Lambán, que va considerar que la candidatura conjunta era un moviment del Govern espanyol perquè «l’independentisme català tornés a la cleda constitucional».

La decisió s’anuncia dos dies després que Blanco expliqués els motius pels quals havia interromput les negociacions per a una candidatura conjunta, després que l’Aragó es despengés de l’acord tècnic que situava 54 proves en terra aragonès i 42 a Catalunya. El president del COE manté viu el foc olímpic malgrat l’incendi amb l’Aragó i presentarà una proposta al COI amb qui s’hi vulgui sumar, obrint-la a estacions aragoneses, amb o sense el recolzament del president Javier Lambán.

Una compareixença que va avivar l’incendi amb l’Aragó. El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Felipe Faci, va denunciar «les falsedats» de Blanco en la seva roda de premsa i ho va qualificar de «deslleialtat greu».

Davant aquest clima, la Generalitat ha decidit postergar la consulta prevista el 24 de juliol. El dia abans del 30è aniversari de Barcelona-92 hi havia convocades dues cites amb les urnes: una a l’Alt Pirineu i Aran, on tindrien lloc les proves catalanes, i una altra al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Si guanyava el ‘no’ en el vot conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, la Generalitat s’oblidaria del projecte, mentre que en cas que alguna de les altres comarques s’hi oposés, simplement quedaria fora de la logística. Descartats ja el juliol i l’agost, la Generalitat planteja ara el referèndum per a la tardor.

Sense acord després de 10 mesos

El Comitè Olímpic Internacional veia amb bons ulls que Barcelona tornés a ser olímpica i que el Pirineu acollís els primers jocs hivernals, però 10 mesos després que <strong>Pere Aragonès</strong> enviés la carta oficial al COE per optar als jocs continua sense haver-hi acord per a la candidatura.

<strong>Thomas Bach,</strong> president del COI, visitarà Espanya l’1 de juny, data en la qual Blanco li confirmarà que hi haurà candidatura espanyola i li demanarà una mica més de temps per deixar-la tancada. El COI, segons ha apuntat la consellera Vilagrà, prendrà la decisió final sobre el maig del 2030.