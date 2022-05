Maverick Viñales, que està fent un principi de temporada una mica inferior al del seu company d’equip Aleix Espargaró, aconsegueix una esperada renovació amb el seu actual equip: Aprilia Racing. Aquesta renovació aporta «tranquil·litat i ganes de millorar» per a tots, així ho afirmen Viñales i Rivola.

Amb més d’un terç de les carreres de la temporada de MotoGP disputades, l’alt-empordanès es situa en tretzè lloc de la classificació amb 33 punts. Per la seva banda, Aleix, tot i ser el pilot amb més podis de la categoria (4), es troba en segon lloc amb 98 punts, quatre punts per darrere del francès Fabio Quartararo que és primer amb 102 punts.

El rosinc i palauenc de vint-i-set anys, Maverick Viñales, reacciona davant la confirmació de la seva continuïtat amb la moto de la fàbrica de Noale: «Estic molt content de seguir treballant amb aquest equip. Ara, els nostres horitzons s’amplien i podrem seguir treballant per a aconseguir objectius ambiciosos. Confio en aquest projecte i estic feliç de formar-ne part. He trobat un ambient fantàstic a Aprilia i aquesta confirmació m’ofereix la tranquil·litat per créixer com aquest equip i jo ens mereixem».