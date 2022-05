L'organització de l'Oncotriatló ha decidit ajornar la primera edició d'aquest repte esportiu i solidari, prevista per aquest dissabte, 28 de maig a causa de les previsions meteorològiques, que anuncien fortes ratxes de vent i onades de fins a 3 metres. Davant d'aquestes previsions, l'organització ha considerat que no es podria garantir la seguretat dels participants en les proves de natació i caiac, motiu pel qual s'ha decidit ajornar l'esdeveniment fins a una nova data que encara s'ha de concretar i que està previst anunciar en els pròxims dies.

L'Oncotriatló és una prova solidària per equips que combina tres modalitats esportives (córrer, caiac i natació) i que té com a objectiu recaptar fons per ajudar els malalts de càncer i les seves famílies. L'esdeveniment està organitzat per la delegació de la Fundació Oncolliga Girona a Llançà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la localitat, l'Escoleta Trail Running, Tintoreres Swimming Club i SK Kayak.

Per participar en el repte cal formar un equip de mínim dos i màxim sis persones i fer un donatiu d'entre 250 i 500 euros a benefici d'Oncolliga. Fins al moment, una desena d'equips havien respost a la crida per participar en aquesta primera edició i s'havien recaptat més de 6.000 euros. Les inscripcions continuaran obertes fins a la nova data de celebració i els organitzadors esperen créixer en nombre de participants i de donatius.