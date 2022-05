El Barça ha anunciat unes pèrdues de 481 milions d’euros de la temporada 2020-21, a més de fixar el pressupost per al curs 21-22 en 765 milions. El club, després de la reunió de la directiva, ha emès aquestes xifres que retraten la profunda crisi econòmica que viu el club. A més, la junta de <strong>Laporta</strong> reclamarà a la pròxima Assemblea de Compromissaris, que se celebrarà el cap de setmana del 16 i 17 d’octubre, coincidint amb la visita del València al Camp Nou, una reforma estatutària.

La junta de Laporta vol sotmetre a l’aprovació de compromissaris «la possibilitat de donar-se d’alta de soci de manera telemàtica i la reducció dels pròxims mandats de la directiva a cinc anys». Actualment, el mandat presidencial és de sis anys.

A més, el Barça ha anunciat que <strong>Ferran Reverter</strong>, director general del club, presentarà públicament el pròxim 6 d’octubre els resultats de la Due Diligence que s’han vingut efectuant en els últims mesos. La directiva també ha aprovat «la constitució de la companyia Barça Produccions SL, que integrarà l’activitat audiovisual de Barça Studios», una de les potes que integraven el Barça Corporate dissenyat al seu dia per <strong>Josep Maria Bartomeu</strong>.

El club ha recordat que el «100% de la participació social serà propietat del FC Barcelona», per la qual cosa aquest actiu no serà venut ni de manera individual, com reclamaven alguns candidats, o en un lot al costat d’altres actius, com sí que havia pensat Bartomeu.