Joan Soteras repetirà com a president de la Federació Catalana de Futbol durant quatre anys més. El sabadellenc, nascut el 1948, va assolir el càrrec l’any 2018 per substituir Andreu Subies i aquest diumenge es va convertir en el candidat guanyador, amb un total 396 vots dels clubs de futbol, futbol sala i futbol platja català, així com membres d’estaments. D’aquesta manera, Soteras va guanyar la partida a Àlex Talavera, que va rebre 26 vots menys que el guanyador: 370. Més enrere va quedar Juanjo Isern, amb 238, mentre que el quart va ser Pep Palacios, que només en va rebre 23. També es van comptabilitzar 10 vots en blanc i quatre nuls.

Pel que fa a la participació, en total, es van registrar un total de 1.041 vots dels 1.220 possibles, que representa un 85,32% del total. A la delegació de Girona, es van registrar 164 vots, un 90,10% del total, que era de 182.