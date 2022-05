A principis de mes, la UE Figueres anunciava l’adeu del seu tècnic Moisés Hurtado després del descens a 1a Catalana. Club i tècnic van arribar a un acord per posar fi a la seva relació després d’una temporada negativa. Les nombroses baixes i altres factors van dur a la pèrdua de la categoria a l’última jornada del campionat. Pocs dies després el club anunciava el relleu a la banqueta amb el fitxatge de Gregorio Álvarez, Yoyo. El jove tècnic, actual míster del juvenil A de la Unió agafarà les regnes del primer equip que la propera campanya jugarà a 1a.

La temporada vinent hi haurà un nou derbi a Primera. El FC L’Escala, que enguany ha acabat tercer classificat, ja té relleu a la banqueta. Arnau Sala encapçalarà l’staff tècnic escalenc i agafant així el relleu de Sepu, després de quatre temporades al capdavant del primer equip. El tècnic es trobava sense equip després de dirigir el curs passat el juvenil B del Figueres –no va acabar la temporada. A part de la Unió, també ha passat per les banquetes del Peralada, Girona B i Olot; a més d’una experiència a la Xina juntament amb Raül Agné. Queda per definir qui serà l’encarregat de dirigir la banqueta del CF Peralada.

La setmana passada, el club xampanyer feia oficial que Hèctor Simón no continuarà la temporada que ve com entrenador del primer equip. El tècnic de Llançà acabava contracte aquest pròxim mes de juny i ha preferit no continuar vinculat al club. Ha estat la primera temporada d’Hèctor Simón com a primer entrenador i amb el Peralada va signar una primera volta excel·lent, sempre en la zona alta de la classificació i lluitant pel lideratge.