La setmana passada el president Jordi Vidal animava l’afició del CH Figueres a omplir les grades del pavelló vell i així va ser. El CP Monjos va plantejar un partit molt defensiu per assegurar un bon resultat a Figueres. Els locals va dominar clarament el partit, amb un joc molt intens. Per part dels figuerencs van marcar per partida doble Ferran Faig Rescalvo (2) i Àlex Díaz Trujillo (2). L’equip visitant a les acaballes del partit va escurçar distàncies amb el segon gol de Gerard Rojo. El proper partit a Santa Margarida i els Monjos serà decisiu, «ara estem a les portes d’aquest ascens a 2a catalana. Portem tota la temporada treballant, i ara arribat el moment que tots esperàvem», comenta Christian Albao.