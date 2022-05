La victòria de l’equip de Figueres per tres punts a la pista del Bàsquet Molins i el triomf del Matadepera contra el Pardinyes certifiquen la permanència del blaus. Després d’una temporada complicada, han tingut fins a 4 entrenadors diferents, lesions importants i molts alt i baixos, l’equip aconsegueix la permanència a 1a.

El sènior femení del CB L’Escala cau a la pista del CB Saps i ja no té opcions de pujar. Les noies entrenades per Susi Martí i Pau Esponellà van perdre (65-55) contra l’equip de Sant Antoni-Poble Sec. Les de l’Escala amb moltes baixes van arribar a la mitja part 18 punts a sota (43-25). Tot i així no van tirar la tovallola en cap moment i un bon tercer període en el qual només van encaixar 6 punts les va acostar un altre cop al partit. L’encert en el tir exterior de les rivals va sentenciar a les escalenques, que tot i fer un bon últim període no van poder guanyar el matx. Júlia Espinosa amb 26 punts fou la jugadora més destacada en l’apartat ofensiu.

Vilafant i Escolàpies

El sènior masculí del CB Vilafant torna a guanyar a l’Alcarràs a casa (82-76). L’equip de Jordi Burgas i Jordi Chacel que el passat 15 de maig certificava la permanència, va guanyar el cinquè partit de la segona fase i tancarà la temporada el proper cap de setmana a la pista del Calella

El sènior masculí del Club Bàsquet Escolàpies va guanyar a la pista del Ripoll (61-71).