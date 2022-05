La capitana del FC Barcelona, Alèxia Putellas, s'ha mostrat dolguda després de perdre la final de la Champions contra l'Olympique de Lió (1-3) i ha assegurat que no pensava que això acabaria "així" després de caure en un partit on han tingut poques oportunitats.

"Ens ha faltat una mica de tot. A la primera part ens ha faltat estar més precises, evitar pèrdues, perquè elles han sortit ràpid al contraatac i, a la segona part, ens ha faltat ficar-les. Ara en calent és difícil analitzar-ho", ha dit Alèxia en unes declaracions a DAZN.

Sobre l'afició ho ha tingut clar: "Ells són l'orgull del club, són el club, a mi em dol moltíssim que això hagi acabat així i no s'ho mereixen per res del món", ha dit sobre els aficionats desplaçats a Torí per a la final de la Champions.

Per la seva banda, el tècnic culé Jonatan Giráldez s'ha manifestat en el mateix sentit que Alèxia sobre els aficionats. "Em sento malament per tots aquests aficionats que han viatjat molt, alguns d'ells, agafant autobusos que triguen 15 o 16 hores. És increïble i he vist com ens han donat suport durant tot el partit", ha dit.

"A l'estadi Johann Cryuff també hem vist rècords d'assistència durant la temporada i han estat clau en els nostres èxits, però per desgràcia no els podem donar aquest títol, estem tristos. He sentit que jugàvem a casa, el soroll era increïble", ha afegit el tècnic, que no ha volgut posar "excuses" després de la derrota.

"Si el rival és millor i mereix guanyar no es posen excuses. Hauríem d'haver jugat més ràpid i intentar atacar millor, però no podem guanyar tots els partits. Crec que nosaltres podem tenir aquest nivell de competitivitat", ha afegit sobre l'arrencada de les franceses.

"Quan perds la reacció sempre és de tristesa i decepció. No es pot amagar i cal ensenyar-ho perquè són experiències que entren com a part de la competició", ha afegit Giráldez, que ha dit que "la pressió abans de la final no existia" per a les seves jugadores.