El Barça es converteix en un mirall per a les joves esportistes empordaneses

El que està evidenciant el Barça no passa desapercebut per a ningú. Està exhibint un joc infinitament superior al dels equips adversos que està servint per fer història. Les blaugranes no només estan marcant l’actualitat del club i l’esportiva, sinó que també estan fent història social; estan triomfant en tots els àmbits. Per començar, han batut dos cops, un rere l’altre, el rècord d’aficionats presents en un partit de futbol femení. A més, gràcies a aquestes dues últimes temporades espectaculars, les jugadores estan motivant moltes noies joves a proposar-se nous reptes i a no rendir-se fins a assolir el seu objectiu.

Així ho confirma Patricia Bagué que diu que «el que el Barça està aconseguint és que ens ensenya que el futbol femení té jugadores molt bones i és tan important com el futbol masculí. Ens han demostrat que el Barça femení pot guanyar més títols que el masculí». Tot i això, Bagué recalca que «em sap greu que l’esport femení estigui poc valorat». El que el Barça està fent no és estrictament guanyar partits de futbol, sinó que va més enllà, «el Barça femení m’està demostrant que quan t’esforces per fer el que t’agrada, pots obtenir el que vols. M’identifico amb les jugadores i em sento part del grup, no com a futbolista, sinó com a dona, com a dona lluitadora. Veure el que fan, fa que em digui que: si elles ho han aconseguit, jo també puc fer-ho. Són una motivació» afirma Bagué.

Aquest Barça està implantant que el futbol femení agafi més reconeixement. L'exjugadora de la UE Cabanes i de la UE Figueres, Clara Nicolàs, ho explica: «Ja fa anys que segueixo el Barça, la temporada passada va tenir el gran boom i li van fer més propaganda. Per fi té el reconeixement que es mereix; ha tingut l’oportunitat de jugar al Camp Nou. Les jugadores han lluitat per tenir drets». Nicolàs afegeix que «abans del boom, si una dona de la lliga Iberdrola es quedava embarassada, la podien fer fora. Ara ja no. Ara sí que és considerada una lliga professional. Tot i això, s’ha de continuar lluitant per tenir més drets». La lladonenca conclou: «Conec nenes que tenen més ganes de jugar seriosament al futbol gràcies al Barça. També conec nens i nenes que els seus ídols ja no són Messi ni Ansu Fati, sinó que són Alexia i Aitana».

Influències positives

Les jugadores dirigides per Jonatan Giráldez influeixen positivament a moltes esportistes, és a dir que, estan regalant força de voluntat a totes, no només a les futbolistes. Ho afirmen diverses enquestades, en aquest cas és la gimnasta rítmica Noa Malaud, que assenyala que «és un orgull veure que juguen al Camp Nou. Al final, veure com les dones anem aconseguint un paper més important en aquest món, sempre ens dona més voluntat a fer coses». Ho complementa rellevant la importància del que estan desencadenant. «Com a dona, crec que pot canviar molt la nostra posició i la de les nenes, perquè, si lluitem, podrem arribar més lluny. El que estan aconseguint és espectacular i molt important per a nosaltres. Ho trobo fenomenal» manifesta Noa.

Malgrat les polèmiques sobre la diferència de sous entre homes i dones, tothom es mostra positiu davant d’aquest èxit barceloní i, tant Noa com Mar Mension, coincideixen a sentir-se orgulloses del que estan podent presenciar. «L’esport està evolucionant» diu Mar Mension que va estar present en un dels partits de les blaugranes al Camp Nou. La basquetbolista de les Escolàpies considera que «aquest Barça és un clar exemple per a tots i totes. El que estan fent és molt apreciable, ja que servirà perquè les noves generacions sàpiguen que les dones també poden arribar lluny per elles mateixes». Mension subratlla que «avui en dia, l’esport és molt important socialment i és un mitjà de transmetre valors i respecte».

Les barcelonines, que es veuran les cares amb l’Olympique de Lyon en la final de la Lliga de Campions que tindrà lloc el 21 de maig a Torí, són, segons la jugadora del Girona FC, Aina Sararols, «la mostra que si fem la nostra feina ben feta, en un futur pot estar recompensada». Sararols sosté que «gràcies al FCB, el futbol femení s’està tornant capital i la gent començarà a apostar per ell i, permetrà que altres equips creixem més». Aina, que és una futbolista semi professional, indica finalment: «Aquestes noies són l’impuls per arribar allà on vulguem. A més a més, s’estan guanyant el sou i estan fent indirectament que el salari de les jugadores professionals pugui, a poc a poc, anar-se apropant al dels jugadors de futbol masculí».