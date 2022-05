Feia anys que José Luis Martos i Sergi Cayuela tenien ganes de prémer l’accelerador. La superació d’un càncer i la maleïda Covid van fer que l’aventura s’hagués d’esperar, però finalment la van dur a terme. Els dos amics rosincs van decidir fer allò que més els agrada, conduir i compartir experiències a sobre del seu Toyota RAV4 del ‘97.

El 8 d’abril passat sortien de Roses i s’embarcaven en una aventura que els portaria a recórrer més de 3.000 quilòmetres. La seva afició per la conducció i els ral·lis ve de lluny. Martos i Cayuela ja comptaven amb quilòmetres d’experiència, l’any 2016 havien participat en la Maroc Challenge i el mes d’abril passat van repetir. Aquest cop a Tunísia, l’aventura ha estat diferent, però «molt enriquidora», assegura Martos.

El ritme d’aquest ral·li ha estat frenètic, van desembarcar al país africà a les nou del vespre després de més de vint-i-cinc hores de trajecte amb ferri i l’endemà, a primera hora del matí, ja estaven desperts per formalitzar les inscripcions de la competició. La Tunisie Challenge és un Dakar clàssic pels romàntics del motor. La passada edició va comptar amb 123 equips repartits en 8 categories. L’equip de Martos i Cayuela, pilot i copilot respectivament, van acabar en una meritòria 3a posició a la Categoria SUV-R Adventure Rookie.

La cursa s’iniciava a Monastir, nucli situat al nord de Tunísia, i acabava deu dies després a Djerba. Les dates coincidien amb la celebració del Ramadà i això va permetre als rosincs acostar-se a una cultura diferent. La competició que s’emmarca dins l’Associació Pilotes per un Somriure, acosta als participants als joves de cada localitat a qui feien entrega de pilotes.

Martos destaca el bon ambient que es respira a una competició com aquesta, ja que l’afició per les dunes, la benzina i els revolts és compartida amb gent d’arreu. «Vam fer un grup d’amics molt maco que no coneixíem de res, gent de Madrid, Saragossa i Argentina».

La Tunisie Challenge els ha dut per localitats com Ksar Ghilane, Douz o la mítica Mos Espa, localitat fictícia famosa per Star Wars. Martos, que es declara un friqui de la saga, li va encantar poder-la visitar. No li va fer tanta gràcia a en Salih, el seu net gran, «que no entenia per què ell havia d’anar a l’escola i no podia anar amb el seu avi» a la ciutat d’Anakin Skywalker.

El que en principi només havia de ser un projecte ocasional ha passat a ser gairebé una necessitat. Si les circumstàncies ho permeten, Martos i Cayuela estan «disposats a córrer més ral·lis», com la pròxima edició del Maroc Challenge Winter 2022 al mes de desembre i «totes les que vinguin».