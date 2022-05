El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha ratificat avui, a través d’un comunicat, el compromís del COE amb la candidatura a la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030.

«El Comitè Olímpic Espanyol continuarà treballant, com ho ha fet fins ara, en la preparació de la documentació necessària per a la presentació d’un projecte de candidatura als Jocs d’Hivern al Pirineu, Catalunya i Aragó, que respongui als requeriments tècnics del Comitè Olímpic Internacional. Continuant, alhora, els contactes necessaris amb els responsables dels governs implicats, per tal de materialitzar la presentació d’aquest projecte de candidatura tan aviat com sigui factible», assenyala Blanco.

La Generalitat i el Govern d’Aragó continuen esgotant les opcions de presentar una candidatura conjunta del Pirineu, una fórmula unitària que és l’única que preveuen el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el Govern central.

Sense data límit

Si bé és veritat que Alejandro Blanco va marcar el 20 de maig com a data límit per a un acord definitiu pensant a no retardar-se respecte a altres candidatures competidores, no hi ha un termini concret per presentar la candidatura pirinenca, tal com va recordar l’assessor principal del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Pere Miró.

D’entrada, les regions o els països aspirants –aquesta és la primera diferència: abans eren només ciutats– no disposen d’un termini fix per presentar les seves intencions al COI, ja que les noves normes d’adjudicació aprovades per aquest organisme el 2018 assenyalen que en qualsevol moment «la part interessada pot entaular un diàleg continu sense compromís amb el COI».

Actualment, la Comissió de Futures Seus del COI estudia amb les ciutats o regions com és el seu projecte, quines possibilitats té de tirar endavant i quins canvis ha de fer per guanyar en eficàcia i sostenibilitat –concepte clau. I quan ha identificat la millor opció, la comunica a l’Executiva de l’organisme i aquesta la sotmet a la votació de l’assemblea.

Però abans, en el cas d’aquesta candidatura espanyola per al 2030, hi ha d’haver un pacte a tres bandes del COE amb Catalunya i Aragó, després que aquesta última es desmarqués de l’acord tècnic firmat entre la resta de parts l’1 d’abril, al considerar que el repartiment de disciplines afavoria Catalunya.

Sense acord

Javier Lambán, insisteix que el seu Govern estarà assegut «fins al final» en la negociació per poder constituir una candidatura «equilibrada» i «en peu d’igualtat», tot i que alhora ha anat dinamitant totes les opcions d’un acord.

Lambán espera conèixer una nova proposta del COE. Aragó va mostrar el seu rebuig del primer document tècnic, que van rubricar la Generalitat i el Govern central, i va elaborar una contraproposta que no va ser acceptada. El Govern aragonès pretén que al seu territori se celebri almenys alguna prova d’esquí alpí.

La Generalitat, per la seva part, es manté en la mateixa postura de les últimes setmanes. «Res ha canviat», incideixen des de la plaça de Sant Jaume, on es reafirmen en l’acord tancat amb el COE i el Govern espanyol, i fins i tot no veuen amb mals ulls l’última proposta sobre la taula per trencar el bloqueig, que plantejava sumar proves de ‘freestyle’ a l’Aragó a canvi del patinatge artístic a Barcelona.

Però Catalunya no preveu a priori cedir gaire més terreny i considera que ha actuat sempre amb responsabilitat i lleialtat, tant en els treballs tècnics com en l’acord que va firmar l’1 d’abril.